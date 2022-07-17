Cezayirli yıldız, bir taraftara verdiği cevapla komik anların yaşanmasına sebep oldu.

Riyad Mahrez, Premier Lig'de başarıdan başarıya koştuğu takımı Manchester City ile 2025 yılına kadar yeni bir sözleşme imzaladı.

Cezayirli futbolcu, sözleşmesini uzatmasının ardından bir taraftarın kırık olan telefonuna yaptığı yoruma esprili bir karşılık verdi.

Mahrez, Premier Lig'in son şampiyonuyla üç yıl daha devam etme amacındaydı ve istediğini almış oldu.

31 yaşındaki oyuncu, sezon öncesinde takımıyla antrenmanlara başlamak için Pep Guardiola ve ekibiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

Tam da bu noktada, uçağa binerken görüntülenen Mahrez'in telefonunun kırık olduğu anlaşıldı.

Ne yaşandı?

Sosyal medya üzerinden Cezayirli yıldızın kırık telefonuyla ilgili yorum yapan bir taraftar, ona yenisini alacak parası olduğunu hatırlattı.

Bunun üzerine Mahrez, kırılan telefonunu değiştirmek için Manchester City ile yeni bir sözleşme imzalamayı beklediğini belirten bir paylaşım yaptı.

31 yaşındaki futbolcu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni sözleşmeyi bekliyordum" diyerek City ile sözleşme imzalamasının ardından rahatladığını esprili bir şekilde gösterdi.

Was waiting for the new contract 👀😂 https://t.co/lqfwg9mHdL — Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 16, 2022

Yaşanan bu komik olayın ardından, birçok yorum yapılırken Cezayirli yıldız sosyal medyada gündem oldu.

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