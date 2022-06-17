Fransız hoca, her geçen gün ülkesinin başkentine biraz daha yaklaşıyor.

GOAL, Ligue 1’in son şampiyonu Paris Saint-Germain’in yeni hoca için Nice Teknik Direktörü Christophe Galtier ile temasa geçtiğini öğrendi.

Fransız ekibinin, önümüzdeki günlerde Mauricio Pochettino ile yollarını ayırması bekleniyor.

Arjantinli hocanın yerine geçebilecek birçok teknik direktör adayı belirlendi.

Ancak şimdi PSG, Lille’i sürpriz bir şekilde şampiyonluğa taşıyarak büyük bir başarı elde eden Christophe Galtier’i takımın başına geçirmeyi hedefliyor.

Fransız hoca; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın da olduğu Lille takımıyla herkesi şaşırtarak Ligue 1’in zirvesine çıkmıştı.

Galtier, şu anda olduğu Nice kulübünden ayrılabilirse PSG ile sözleşme imzalası oldukça muhtemel.

PSG, Galtier’i almak için ne yapmalı?

Antrenörün PSG futbol danışmanı Luis Campos ile tatilde olduğu bildirilirken PSG’nin, Galtier’i takımın başına geçirmek için hala yapması gereken işler var.

Yani, hem mevcut patronu Pochettino ile uygun bir şekilde yollarını ayırmak hem de Fransız teknik direktör için Nice ile bir anlaşma yapmak.

Pochettino'nun ayrılışı, sezon boyunca dillendirildi ve kulübün Real Madrid'e karşı dramatik bir şekilde Şampiyonlar Ligi yenilgisinden bu yana kaçınılmaz bir son haline geldi.

Bu kararın verilmesi halinde, Pochettino’ya bir ödeme yapılması gerekiyor. Bu nedenle, en uygun şartların oluşması için uğraşılacak.

PSG, Galtier için Nice ile görüşüp bir miktar tazminat ödemesi yapmayı da kabul edebilir.

PSG, Zidane'ı ikinci plana attı

Galtier potansiyel bir öncü olarak ortaya çıkmadan önce, Madrid’in eski patronu ve Fransa'nın favorisi Zinedine Zidane, Pochettino'nun yerini alacak ana adaylardan biri olarak görülüyordu.

Ancak bu konuşmalar devam ederken şu anda en muhtemel aday olarak Galtier ismi ön plana çıkıyor.

Zidane, geçen yıl Madrid’den ayrılmasından bu yana bir takımda görev yapmadı ve ondan sonra göreve gelen Carlo Ancelotti, kulübü geçtiğimiz sezon hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptı.

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