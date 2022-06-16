Senegalli yıldız, herkesin bir gün evine döndüğünü kanıtladı...

Sadio Mane, bu hafta Premier Lig’in eski yıldızlarıyla maç yapmak için Senegal'deki doğduğu köy Bambali'ye geri döndü.

Liverpool’un yıldız oyuncusu, bu sezon Jurgen Klopp yönetimindeki takımla İngiltere Lig Kupası ve FA Cup kazandı.

Ancak, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktan kurtulamadı ve şimdi, yaz transfer döneminde Kırmızılar’dan ayrılacağı konuşuluyor.

Yıldız forvetin adı, son dönemde Alman devi Bayern Münih ile anılıyor. Fakat Mane, birçok tanıdık eski futbolcuyla çamur içindeki bir sahada futbol oynamak için köyüne döndü.

Mane, Senegal'de kiminle oynuyordu?

30 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Papiss Cisse ve Liverpool'un eski forveti El-Hadji Diouf'un yanı sıra milli takımdan arkadaşı olan Galatasaraylı Mbaye Diagne ve Beninli yıldız Desire Segbe ile çamurlu bir sahada futbol oynarken görüntülendi.

"Her şeyin başladığı yer, Bambali sahasında bir gala maçıyla kaynağa dönüş!!!" Mane, maçın fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

"Kardeşlerime çok teşekkür ederim!"

Mane, ilk kez mi Bambali'ye döndü?

Ne münasebet!

Senegalli yıldız, kendi ülkesinde, bu yılın başlarında AFCON zaferine ulaştırırken çok konuşuldu, ancak o hayırsever bir futbolcu olarak da biliniyor.

Şimdi sırada, Dünya Kupası elemeleri var ve büyük turnuva için takım arkadaşı Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Mane, Oradaki insanların yaşam biçimini iyileştirmeyi amaçladığı için memleketinde bir hastane ve okul inşa edilmesine yardım etti.

Yıldız oyuncu ayrıca, finansal bağışlar ve önemli fonları toplamak için ülkesinin Covid-19 pandemisine karşı mücadelesine de katkıda bulundu.

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