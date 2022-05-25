Joan Laporta, Lionel Messi ve takım arkadaşı Neymar'a Barcelona'ya ücretsiz bir şekilde dönmeleri gerektiğini söylerken Kylian Mbappe'yi kaçırmakla suçladığı Paris Saint-Germain'e saldırdı.

Neymar, Barça'daki dört yıllık görevi sırasında Messi ve Luis Suarez ile birlikte takımın üç yıldız oyuncusu arasındaydı.

Dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak ortaya çıktı, ancak 2017 yılında kulüpten ayrılarak PSG'ye bir dünya rekoru kırarak katıldı.

Lionel Messi de kulübün aşırı maaş faturası nedeniyle Camp Nou'dan ayrılmak zorunda kaldığı için Brezilyalı yıldızla geçen yaz Parc des Princes'te tekrar bir araya geldi ve Laporta, her iki futbolcunun köleleştiğini belirtiyor.

Laporta, Neymar ve Messi hakkında ne dedi?

PSG'nin, Mbappe'yi yeni bir sözleşmeye bağladıktan sonra Neymar'ı transfer piyasasına çıkarabileceği öne sürüldü, ancak Laporta, 30 yaşındaki oyuncu için bir transferin mümkün olup olmayacağından şüpheli.

Barça başkanı L'Esportiu de Catalunya'ya verdiği demeçte, "Neymar'ı kim sevmez? O olağanüstü bir oyuncu" dedi.

"PSG ile kontratı var, dört beş yılı kaldı. PSG gibi kulüplere imza atan bu tür oyuncular, para için adeta köle oldular. Bu resmen kölelik.

Laporta, Messi ve Neymar'ın artık PSG'ye bağlı olduğunu belirtirken, "Messi gitti. Hepimiz onun futbol hayatını burada bitirmesini isterdik ve her ne sebeple olursa olsun bu gerçekleşmedi.

"İspanyol ligi'nin adil oyun kurallarına karşın PSG'nin tutumu çok yanlış. Bu oyuncular, böyle bir dinamiğe girdiklerinde, operasyonlar milyonlarca Euro olduğu için ayrılamayacaklarını görüyorlar.

"Bana Neymar örneğinde söyleyin, Fransa'da bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum, çünkü belki bizim burada olmayan başka sistemleri de var, ama önceden imzalanmış bir sistemi iptal etmek çok pahalıya mal olur.

"PSG'nin arkalarında bir devlet olduğu da doğru, çok paraları var ve belki böyle bir sözleşmeyi feshetmek için bir ön ödeme bile yapabilirler."

Messi ve Neymar Barça'ya dönebilir mi?

Laporta, her iki futbolcuyu da PSG'den uzaklaştırmanın ne kadara mal olacağı göz önüne alındığında, kulübün Messi ve Neymar ile ücretsiz bir şekilde yeniden imzalamasının mümkün olacağını söyledi.

Laporta, "Neymar ücretsiz mi gelmeli? Bir gün Barça'ya dönmeyi düşünen tüm bu oyuncular ücretsiz gelmeli. Bu oyuncular için, transfer ücretine mal olabilecek bir satın alma işlemi yapacak durumda değiliz.

"Ama paramız olsa bile yapmazdık. Mantıksız olurdu. Serbest olsalardı, olağanüstü kalitedeler. Barça'da oldukları dönem çok keyifliydi.

"İşte o zaman, yeni Barça projesine uyum sağlayıp sağlayamayacaklarını düşünmek koçun meselesi olacak. Oyuncular olarak ikisini de çok seviyorum" dedi.

Laporta, Mbappe efsanesinin ardından PSG'yi ezip geçti

Barcelona başkanı, Mbappe'yi Real Madrid'e katılmaktan vazgeçirmek için 23 yaşındaki oyuncuyu dünya futbolunun en yüksek ücretli oyuncusu yapan PSG'ye de değindi.

İspanyol, kazançlı anlaşmanın Avrupa rekabeti üzerinde olumsuz bir etkisi olacağını düşünüyor.

Laporta, "Bu piyasayı bozuyor. Oyuncular para için kaçırılıyor. Bunlar, bir kulübün arkasında devlet olmasının etkileri. Bu, Avrupa Birliği'nin tüm ilkelerine aykırı" dedi.

"Futbolun Avrupa'daki sürdürülebilirliğinin bir yansıması. Ardından Barça, bu transferlerin nasıl yapıldığını anlıyor.

"Daha güçlü çıkmayan doğrudan bir rakip var ve iş rekabete geldiğinde bizi kıvrandıramamalarını tercih ediyoruz. Ama bu durum, beni futbolun sürdürülebilirliği konusundaki düşündürüyor.

"Çünkü bir rakibi de bu kadar önemsememiz gerektiğini düşünmüyorum. Rekabetçi bir takıma sahip olma konusunda endişelenmemiz gerekiyor, yapmaya çalıştığımız şey bu.

"Rakiplerimizden çok, kendimize önem verdiğimizde işlerin iyi gittiği görülüyor.”

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