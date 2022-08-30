İkili, İspanya'daki düşmanca günlerinden uzaklaşmış gibi görünüyor.

Sergio Ramos, takımının hafta sonu oynadığı maçta cüretkar bir vuruş denediğinde, PSG'den takım arkadaşı Lionel Messi'yi taklit etmeye çalıştı, ama her şey çok ters gitti.

Fransız şampiyonu, ev sahibi olarak Monaco karşısında %67'lik büyük oranla topa sahip olsa da karşılaşmayı kazanamadı ve mücadele 1-1 sonuçlandı.

Kevin Volland'un golüyle ön geçen Monaco, Neymar'ın penaltı noktasından skoru eşitleyen golüne engel olamadı.

PSG, büyük bir istekle gol aradığı sırada tecrübeli stoperi Ramos'un yaptığı başarısız vuruşla sarsıldı, çünkü İspanyol oyuncu o kadar kötü bir vuruş yaptı ki Messi ve tüm takım kendisiyle dalga geçti.

Ne yaşandı?

Ramos, takımına üstünlük sayısını kazandırmak için pozisyon öncesinde kendisini özenle hazırladı.

Ancak, o kadar kötü bir vuruş yaptı ki bir anda yere serilmekten kurtulamadı.

O sırada pozisyonun içerisinde olan Messi, Ramos'un tam olarak ne yapmak istediğini anlayamadı ve oyuncuya doğru gülümseyerek baktı.

Ramos'a gülen tek oyuncu Messi değildi ve neredeyse tüm takım İspanyol stoperle dalga geçti.

Ne söylendi?

Ramos'un başarısız vuruşunun ardından bir taraftar, "Ramos ne yapıyor hahah kendini Messi sanıyor" diye bir tweet attı.

Bir diğeri ise şunu yazdı: "Messi'ye bakın! Nasıl da onunla dalga geçiyor!"

Üçüncü bir yorumda ise, "Bugün, Real Madrid'den sonra her şey darmadağın oldu" denildi.

Ramos, Real Madrid ile sözleşmesi sona erdikten sonra geçen yaz PSG'ye katıldı, ancak ilk sezonu sakatlıklarla geçti.

Ve Ligue 1 devi için toplamda sadece 13 maça çıkabildi.

36 yaşındaki oyuncu, Bernabeu'daki 16 yıllık görevi sırasında önemli goller atmayı alışıktı...

Yeni takımı için ise şimdiden üç gol attı, fakat bundan sonra bu tür enteresan vuruşlardan uzak durması onun için iyi olacak.

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