Arjantinli hoca; Fransız ekibinden ayrılmak için zorluk çıkarmayacak, ancak tek bir isteği var.

Paris Saint-Germain ve Mauricio Pochettino bu yaz yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Ligue 1 şampiyonu, birkaç hafta önce teknik direktör değişikliği istediklerine karar verdiler, ancak yeni patronlarını açıklamadan önce Arjantinli menajeri görevden almaları gerekiyor.

GOAL; PSG ve Pochettino'nun, kulübün yeni bir teknik direktörle anlaşmak için bir tazminat paketi üzerinde görüşmelerde bulunduğunu doğrulayabilir.

PSG'nin Pochettino ile görüşmeleri hakkında ne biliyoruz?

Fransız ekibi, Pochettino'nun sözleşmesini feshetmek için ona vermeleri gereken 16 milyon Dolar'lık ücreti düşürmeye çalışıyor.

Ancak 50 yaşındaki hoca, Fransız ekibinin kendisine ödemekle yükümlü olduğu ücretin tamamını talep ediyor.

15 milyon Euro'luk ücretin bir parçası olarak, 3 milyon Euro'nun Pochettino'nun ekibine verilmesi gerekiyor.

Bunların arasında asistanı Jesus Perez, kaleci antrenörü Toni Jimenez, Miguel D'Agostino ve oğlu, fiziksel antrenörü Sebastian var.

Pochettino, kendisinin ve tüm çalışanlarının PSG'den almaları gerektiği paranın tamamını almak için ısrar ediyor.

Taraflar arasındaki görüşmeler iyi gidiyor, ancak Pochettino, PSG ile 2021 yılının ocak ayında imzaladıkları sözleşmeye sadık kalmasını istiyor.

Müzakereler devam ediyor, fakat Fransız ekibi yeni teknik direktörünü bir an önce duyurmak istediği için çok uzun sürmesi beklenmiyor.

Pochettino'nun yerini kim alacak?

Birkaç aday Pochettino'nun muhtemel halefleri olarak belirlendi.

Zinedine Zidane, uzun zamandır onun yerini alacak en olası aday olarak lanse edilmişti, ancak Real Madrid'in eski patronu Parc des Princes'e şimdilik teknik direktör olarak gitmeyecek.

Christophe Galtier, PSG'nin başına geçmesi en muhtemel aday olarak göze çarpıyor.

GOAL bu ayın başında Fransa şampiyonunun, Nice ile teknik direktör için görüştüğünü ve Galtier ile anlaşmaya yaklaştıklarını bildirdi.

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