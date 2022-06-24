City'nin eski yıldızına göre, Mane'nin takımdan ayrılmasının asıl sorumlusu Alman menajer.

Trevor Sinclair, Jurgen Klopp'un bu yılın başında Afrika Uluslar Kupası'nı küçümseyerek Sadio Mane'yi kaybettiğini söyledi.

Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse, Liverpool patronunun aşağılayıcı yorumlarının ardından Afrika Uluslar Kupası öncesinde Klopp'a çıkışmıştı.

Sezon başında, ülkesini temsil ettiği için Liverpool'da forma giyemeyen Mane, turnuvanın kazanılmasına büyük bir katkı sundu.

Ve Sinclair, Klopp'un Afrika Uluslar Kupası hakkındaki düşüncelerinin ardından Mane’nin kulüpten ayrılmaya karar verdiğini belirtiyor.

Alman menajer, Afrika Uluslar Kupası’nda olan Senegalli yıldızın sezon ortasında formunu kaybedebileceğinden yakınmıştı.

Ne söylendi?

Sinclair, talkSPORT’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

”Bence Jurgen Klopp’un, Afrika Uluslar Kupası hakkındaki yorumları Mane’yi kırdı.

“O, ‘Afrikalı oyuncularımız gelene kadar ikinci sıraya düştük’ ifadesini kullandı.

“Bu açıklama, Afrikalı oyuncular için oldukça talihsizdi.”

Manchester City eski oyuncusu Sinclair, Mane'nin kendi ülkesindeki hayırsever hareketlerine vurgu yaparak devam etti.

"Mane bir prensip adamıdır, memleketi Senegal'de onun hastane ve okul satın aldığını ve orada neler yaptığını gördünüz.

“Ve bu nedenlerden dolayı Sadio Mane'nin düşüncesini anlayabiliyorum. Bence, bunun üzerine kulüpten ayrılmaya karar verdi.

"Yani, Sadio Mane Bayern Münih'e Jurgen Klopp yüzünden gitti. Kesinlikle böyle düşünüyorum.

"İyi vakit geçirdi, bir kulüp efsanesi oldu, ama bu açıklamadan sonra Liverpool'da oynayabileceğini düşünmedi."

Mane'nin, Bayern Münih'e transferi bu hafta resmileşti. Senegalli yıldız, Bundesliga kulübüne 35.1 milyon Sterlin’e transfer oldu.

Anfield'da, kulüp adına 120 gol atan ve özellikle Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’ndeki müthiş performansıyla birçok kupa kaldıran Mane'nin dönemi sona erdi.

Bayern Münih ile yeni bir sayfa açan Mane, her zaman Liverpool efsanesi olarak anılacak.

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