Fransız yıldız, kendisini yeni bir sözleşme imzaladığı takımından büyük görmüyor.

Kylian Mbappe, 2025 yılına kadar kulüple olan sözleşmesini uzatmasının ardından Paris Saint-Germain'in kendisinden daha büyük olduğunu söyledi.

Kulüp kararlarında etkili bir rol oynayacağına dair spekülasyonlar var - bu iddiayı reddetti - ve kulübe olan sevgisini gösterirken kendi kulvarında kalacağını belirtti.

Mbappe, Avrupa zaferi için baskı yapmaya devam ederken PSG'nin geleceği için iyimserliğini de dile getirdi.

Mbappe PSG için ne dedi?

"PSG benim için önemli!" BFMTV'ye şunları söyledi:

"Belki de taraftarlarla romantik olmak için yeterince zamanım olmadı.

"Önce performans sergilemek istedim, ama bu kulüp benim için çok şey ifade ediyor, herkes biliyor.

"Ben sadece bu projeye giriyorum, PSG projesinin temelinde ben yokum. Olacak tüm değişikliklerle birlikte harika şeyler yaşanacak.

"Önce kulüp gelir. Bu benim projem değil. Benden önce ve benden sonra bir PSG olacak, ben sadece takımıma yardımcı olmak istiyorum."

Mbappe'nin sözleşme uzatması nasıl karşılandı?

Fransa'nın başkentinde bolca kutlama yapılırken İspanya'nın dev ekibi Real Madrid, Mbappe'nin PSG ile yeniden anlaşma kararıyla çileden çıktı.

La Liga Başkanı Javier Tebas, Mbappe'nin Real Madrid'e katılmamasına kızgın, anlaşmayı "futbola hakaret" olarak nitelendirdi ve yasal işlem yapma tehdidinde bulundu.

Bu, Real Madrid başkanı Florentino Perez'in de dahil olduğu PSG ve İspanya arasında bir söz savaşını başlattı.

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