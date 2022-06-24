İspanyol oyuncu, ülkesine döndüğü için mutluydu ve görünüşe göre kalmaya devam edecek.

GOAL, Atletico Madrid'in bu yaz Arsenal'den Hector Bellerin'i kadrosuna katmak istediğini biliyor.

Sağ bek, Real Betis'te kiralık olarak iyi bir sezon geçirdi ve İspanyol ekibinin Copa del Rey başarısına yardımcı oldu.

Betis, bu yaz İspanyol oyuncuyla kalıcı bir anlaşma imzalamayı umuyor, ancak mali kısıtlamalar altındalar ve onu isteyen tek takım onlar değil.

Bellerin'in geleceği hakkında ne biliyoruz?

Atletico, 27 yaşındaki oyuncu için menajerlerle temasını sürdürdü ve teknik direktör Diego Simeone, kulübe yeni bir sağ bek alınması için bastırıyor.

Tottenham'dan Emerson Royal, Mallorca'dan Pablo Maffeo, RB Leipzig yıldızı Nordi Mukiele, Udinese defans oyuncusu Nahuel Molina ve Lens'ten Jonathan Clauss radarlarında bulunuyor.

Şimdi başkent kulübü Bellerin'i bu isimlerin olduğu listesine ekledi.

Atletico, oyuncunun menajerleriyle görüşmüş olsa da şimdilik transferin net olarak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz belli değil.

Bellerin Arsenal'den ayrılacak mı?

İspanyol sağ bek, Arsenal'de kalmak istemiyor.

Sözleşmesinin bitmesine daha bir yılı var ve kuzey Londra ekibiyle yaklaşık 10 yıl süren kariyerinde bir gelecek görmüyor.

Premier Lig ekibi, Bellerin'in ayrılmasına gönüllü görünüyor.

Bellerin, 2011'de Barcelona'dan gelişinden bu yana Topçular adına toplamda 238 maça çıktı.

Bellerin'in geleceğine bakış

GOAL'ın Arsenal muhabiri Charles Watts yazıyor...

Bellerin'in bu yaz Arsenal'den ayrılıp ayrılmayacağı mesele değil, asıl konu onun ne zaman ayrılacağı...

Gitmek istiyor ve Arsenal onun önünde durmayacak.

Bellerin, geçen sezon Real Betis'te mutluydu ve ideal bir dünyada, zaten memleketinin kulübüne kalıcı bir hamle yapmış olacaktı.

Ancak maaşları, herhangi bir anlaşma için sorunlu bir engel teşkil ediyor. Umarım Betis, Atletico ya da başka bir İspanyol takımı onun için bir transfer hamlesi yapar.

Bellerin, Arsenal için harika bir futbolcuydu ve kulüpte kaldığı sürenin bu şekilde sona ermesi üzücü. 2019'da Chelsea'ye karşı yaşadığı sakatlık onu çok etkiledi ve o zamandan beri hem fiziksel hem de zihinsel olarak aynı oyuncu olmadı.

Ancak, geçen sezon Betis'e döndüğünde futbol sevgisini yeniden buldu ve tekrar gülümsediğini görmek güzeldi.

Bellerin, hala Arsenal'de oldukça popüler bir isim ve bu yüzden, kulüpteki hiç kimse bu yaz onun önünde duramayacak.

Umarım, bu transfer en kısa sürede gerçekleşir.

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