Paris Saint-Germain, Gonzalo Ramos'un ayrılığını telafi etmek için yeni bir forvet arıyordu; ancak Ferran Torres transferini bitirmeden önce başka bir seçeneğe de yaklaşmıştı. İspanyol futbolcu kısa sürede başarılı bir transfer olduğunu kanıtlarken, Charles De Ketelaere Paris kulübünün kendisini Atalanta'dan kadrosuna katmak için fiilen görüşmelere girdiğini açıkladı.

Paris Saint-Germain, takım içindeki rolü azalıp çoğu zaman yedek olarak sahaya çıkmasıyla sınırlı kalan Ramos'un bu yaz 74 milyon euro karşılığında Milan'a gitmesine izin vermiş, ardından Fransız kulübü yeni bir forvet arayışına çıkmıştı.

Sonunda tercih, Barcelona'dan gelen ve Fransa Ligi'nde 5 maçta 4 gol kaydederek son derece güçlü bir başlangıç yapan Ferran Torres'ten yana kullanıldı.









Ancak transfer tamamlanmadan önce, Atalanta forveti De Ketelaere de Paris Saint-Germain'in masasındaki seçenekler arasındaydı. Bunu, Belçikalı oyuncu bizzat "La Dernière Heure" gazetesine yaptığı ve Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarda doğruladı.

De Ketelaere şunları söyledi: "İlgilenen takımlar vardı, ancak mevcut piyasadaki transfer bedellerine baktığınızda ayrılmak her zaman kolay olmuyor. Atalanta'nın büyük bir meblağ istediğini biliyorum ve sanırım bu 50 milyon euro civarındaydı."

25 yaşındaki Belçikalı forvet sözlerine şöyle devam etti: "Premier Lig'de bu meblağı ödeyebilecek birkaç takım var, ancak bu gerçekleşmedi. Paris Saint-Germain ile konuştum, fakat sonunda Ferran Torres'i tercih ettiler."

Açıklamalarını, Atalanta'da devam etmekten memnun olduğunu vurgulayarak tamamladı: "Burada mutluyum. Milan'daki dönemimden beri ilk 11 oyuncusu olmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bir gün kupalar için yarışmak isterim, bu hırsa sahibim, ama 25 yaşındayım ve önümde hâlâ zaman var."