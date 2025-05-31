Paris Saint-Germain ilk kupasını Şampiyonlar Ligi tarihinde rekor kırarak aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile karşı kaşıya gelen PSG tarihinde ilk kez şampiyonluk yaşarken turnuva tarihinde bir ilki başardı.

PSG, Inter'i 5-0 mağlup etti

Şampiyonlar Ligi'nde ilk şampiyonluğunu aldı

Turnuva tarihinde bir ilki başardı

NE OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafer yaşayabilmek için yıllardır projeler geliştiren Paris Saint-Germain beklediği şampiyonluğa sonunda ulaştı. Almanya'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile karşı karşıya gelen Fransız devi mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

BÜYÜK RESİM: Paris Saint-Germain tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşarken aynı zamanda Inter karşısında gol yemeden kaydettiği 5 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı final galibiyetini aldı. PSG, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir final maçında beş gol atan ilk takım oldu.

Ayrıca Desire Doue, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir final maçında 3+ gole katkıda bulunan ilk oyuncu oldu (2 gol & 1 asist).

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Bir Şampiyonlar Ligi finalinde hem gol atan hem de asist yapan ilk Fransız olan Desire Doue, turnuva tarihinde bunu başaran en genç oyuncu oldu (19 yaş 362 gün).

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon dokuz golde payı bulunan Achraf Hakimi (4 gol & 5 asist), Ian Harte (2000/01) ile birlikte bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en yüksek sayıya ulaşan savunma oyuncusu oldu.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique ise 10 yılın ardından yeniden Almanya'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. 2015 Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile zafere ulaşan Enrique, 2025'te aynı zafere PSG ile ulaştı.

DAHA FAZLASI: Paris Saint-Germain'in golleri 12. dakikada Achraf Hakimi, 20. ve 63. dakikada Desire Doue, 73. dakikada Kvaratshelia ve 86. dakikada Senny Mayulu'dan geldi. Inter ise Donnarumma'nın kalesini koruduğu Paris ekibi karşısında gol şansı bulamadı.