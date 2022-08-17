İki süperstar, bir ipte iki cambaz oynayamayacağını net bir şekilde gösteriyor.

Geçen hafta sonu Paris Saint-Germain forveti Kylian Mbappe ve Neymar arasındaki penaltı anlaşmazlığı, uzun süredir devam eden bir kan davasına ışık tuttu.

Ve GOAL, gergin ilişkilerinin sezonun ilk bölümünde takımın soyunma odasını bölebileceğini anlıyor.

Mbappe, Real Madrid'i PSG ile sözleşme uzatmak için reddetti, ancak bu anıtsal anlaşmadan gelen sıcak duygular hızla azaldı.

Kaynaklar, Fransız forvetin kapalı kapılar ardındaki etkisinin son aylarda artmadığı konusunda mutsuz olduğunu söylüyor.

Neymar'ın Lionel Messi ve Sergio Ramos da dahil olmak üzere takım arkadaşları arasında güç kazanmasından rahatsız ve kulüp liderliği tarafından vaat edilen statüyü alamadığını düşünüyor.

Bu, görünüşe göre PSG'yi başantrenör Christophe Galtier'i dümendeki ilk sezonunda krizin eşiğine getirdi.

Başkente bir Şampiyonlar Ligi kupası getirmek yerine, bazı oyuncular birbirinden uzaklaşmış gibi görünüyor.

Mbappe neden üzgün?

GOAL'a Mbappe'nin, kazandığına inandığı saygıya göre soyunma odası hiyerarşisindeki minimal rolünden rahatsız olduğunun farkında.

Neymar'ın takımda artan itibarından dolayı rahatsız olan Mbappe, son günlerde epey mutsuz bir görüntü çiziyor.

Neymar, bu yazın başlarında Parc des Princes'ten ayrılmaya hazır görünüyordu, ancak kalmak ve kendini yeniden göstermek için mücadele edeceğini gösterdi.

İlk iki Ligue 1 maçında Neymar üç gol ve üç asist yaptı ve antrenmandaki çabaları takım arkadaşlarının dikkatini çekiyor.

Mbappe daha önce Neymar'a yakın bir arkadaş olarak bakmıştı, ancak bu duyguları değişmiş gibi görünüyor.

Mbappe'nin Montpellier karşısındaki tartışmalı performansı

Fransız golcü, geçen hafta Montpellier'i 5-2 yendikleri maçta iki olay nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı.

Mbappe, Neymar'la penaltı atışları konusunda fikir ayrılığına düştü ve hızlı bir hücum anında pas alamayınca kontra ataktan vazgeçtiği görüldü.

Her iki olay da takım arkadaşları tarafından olumsuz karşılandı, ancak maçtan sonra Galtier, Mbappe'yi savundu.

Fransız hoca, gazetecilere şunları söyledi: "Takım arkadaşlarına kıyasla şu an için fiziksel olarak biraz daha düşük seviyede olduğundan dolayı hayal kırıklığına uğraması biraz normal."

Bu arada tecrübeli orta saha oyuncusu Marco Verratti, "Penaltıya biraz surat astı, ama bu normal. O harika bir oyuncu, fark yaratmak istiyor.

"Kızgın olması iyi, bu takımı önemsediği anlamına geliyor" diyerek Mbappe'ye destek verdi.

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