Paris Saint-Germain, Ayoub Bouaddi transferini neden görmezden geldi?

Paris Saint-Germain, yaz transfer döneminde Ayyoub Bouaddi transferini sonuçlandırmak için harekete geçmedi; birçok Avrupa kulübünün Faslı orta saha oyuncusuna ilgi göstermesine rağmen oyuncu sonunda Manchester City'ye transfer oldu.

Fransız L'Equipe gazetesine göre, Paris ekibi, son dönemde adı takımla ilişkilendirilmesine rağmen Bouaddi ile anlaşma dosyasında ilerlemek istemedi. Yönetim, orta sahada yeterli alternatife sahip olduğuna ve 2026 yazında bu bölgeyi güçlendirmeye ihtiyaç duyulmadığına inanıyordu.

Paris Saint-Germain, 2026 yaz transfer döneminde kadrosunu beş yeni oyuncuyla güçlendirmeye karar verdi: Alessandro Longoni, Lucas Deny, Magnes Akliouche, Mika Godts ve Ferran Torres.

Buna karşın kulüp, aralarında Ayyoub Bouaddi'nin de bulunduğu bazı isimlerin Paris ekibiyle ilişkilendirilmesine rağmen orta sahaya yeni bir oyuncu almamayı tercih etti.

Her unsuru tamam bir orta saha

Bouaddi, 2025-2026 sezonunda Lille ile dikkat çeken bir sezon geçirdi, ayrıca 2026 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile iyi performanslar sergileyerek birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti.

Fransız gazetesinin aktardığına göre, 19 yaşındaki Faslı oyuncunun özellikleri teknik direktör Luis Enrique'nin oyun anlayışına uygun görünse de, Faslı milli oyuncu bazı dönemlerde kendisini takımla güçlü biçimde ilişkilendiren söylentilere rağmen gerçekte Paris ekibine katılmaya yakın değildi.

Geçen yılın ilkbaharından bu yana Luis Campos ve Luis Enrique, Paris Saint-Germain'in 2026 yaz transfer döneminde hangi bölgeleri güçlendirmesi gerektiğine dair net bir vizyona sahipti.

Gazete, Paris teknik direktörünün João Neves, Vitinha, Ruiz, Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu ve Dro Fernández gibi birçok alternatife sahip olduğu orta sahanın, ne sayısal ne de teknik açıdan eksiklik yaşanan bir bölge olarak hiçbir zaman görülmediğini belirtti.

João Neves, Fabian Ruiz ve Vitinha'dan oluşan asli üçlünün dışında, Warren Zaïre-Emery ve Senny Mayulu'nun genç yaşta olması kulüp yönetimini yeni bir oyuncuyla anlaşmayı anında düşünmeye itmedi.

Gazete, Paris Saint-Germain yetkililerinin bu genç ikilinin potansiyelini kısa ve orta vadede geliştirmek üzere çalışmaya niyetli olduğunu doğruladı.

Ayrıca Lucas Beraldo'nun defansif orta saha bölgesine çekilmesi, Désiré Doué ve Magnes Akliouche'nin birden fazla pozisyonda oynayabilme kabiliyeti ve Quentin Ndjantou'nun A takıma yükseltilmesi, Paris teknik direktörüne orta saha bölgesinde birçok seçenek sundu.

Gazete, bu seçeneklerin kulüp yetkililerinin bakış açısından yeterli olduğunu ve bu durumun Bouaddi'nin yakın çevresine hızla iletildiğini ekledi.

Paris'in ilgisi yeniden canlanır mı?

Paris Saint-Germain'in bir yıl sonra Bouaddi ile anlaşmak için harekete geçme olasılığı dışlanmış değildi; zira kulüp yönetimi, Lille oyuncusunun seviyesindeki gelişimi önümüzdeki dönemde takip etmeye niyetliydi.

Ancak Manchester City'nin oyuncuyu kadrosuna katmak için sunduğu, bonuslar dahil 100 milyon euroluk dev teklif, geleceğine dair bekleyiş halini sona erdirdi.

Bouaddi'nin Paris Saint-Germain'in sportif projesine ne ölçüde ikna edilebileceği konusunda ise Fransız gazetesi, oyuncunun yakın çevresinin bu olasılığa girmekten kaçındığını ve Manchester City projesinin uzun süredir tercih edilen seçenek olduğunu vurgulamakla yetindiğini belirtti.



