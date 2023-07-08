Bu yaz kadrosuna şimdiden önemli isimleri katan PSG, 11 futbolcusunu gönderme kararı aldı.

Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain'de adeta yaprak dökümü yaşanıyor. 2023-24 sezonu öncesinde şimdiden kadrosuna önemli isimleri katan PSG, iç transferde de hareketli saatler geçiriyor.

L’Equipe'te yer alan habere göre Ligue 1 devi, 11 futbolcusu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Raporda PSG'nin Mauro Icardi, Leandro Paredes, Keylor Navas, Julian Draxler, Abdou Diallo, Colin Dagba, Juan Bernat, Layvin Kurzawa, Hugo Ekitike, Wijnaldum ve Pembele'yi takımdan göndereceği bildirildi.

Galatasaray'ın gündeminde bulunan Mauro Icardi ve Leandro Paredes'in de listede yer alması, sarı-kırmızılı kulüp için olumlu bir gelişme olarak görülüyor.

PSG, hangi futbolcuları transfer etti?

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan PSG; Marco Asensio, Milan Skriniar, Manuel Ugarte'yi renklerine bağlarken, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Hugo Ekitike'nin de bonservisini aldı.

Ligue 1 devinin Kylian Mbappe'yi de bu yaz elden çıkarma olasılığı bulunuyor. Zira Fransız yıldızın kulüple sözleşmesi 2024 yazında sona erecek.

Mbappe eğer kontrat yenilemezse, seneye bedavaya gidebilir. Bu durumu göz önünde bulunduran PSG'nin, yıldız golcünün transferi için Real Madrid'e açık kapı bırakabileceği gelen bilgiler arasında.