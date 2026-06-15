Paris'in gözü önünde... Bouadi'yi kapmak için kızışan İngiliz mücadelesi

Fas milli takımının yıldızı Ayoub Bouadi, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini giderek daha fazla çekiyor.

18 yaşındaki Bouadi, 2029 yazına kadar Fransız kulübü Lille ile sözleşmesi bulunuyor.

Transfer piyasası uzmanı Niccolò Schira, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih kulüplerinin Ayoub Bouadi'yi kadrolarına katmakla çok ilgilendiğini belirtti.

Sera, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lille'in Bouadi'nin ayrılmasına izin vermek için 70 ila 80 milyon euro arasında bir bedel talep ettiğini belirtti.

talkSPORT ise Arsenal'in, Dünya Kupası'nda Fas'ın Brezilya ile berabere kaldığı maçta büyük dikkat çeken Ayoub Bouadi ile sözleşme imzalamak için görüşmelere başladığını bildirdi.

Liverpool da oyuncu ile görüşmelere başladı, Chelsea yetkilileri ise Faslı milli oyuncuyu yakından takip ediyor.

Lille kulübü ise oyuncuyu satmak için acele etmiyor. Ayrıca sözleşmenin yenilenmesi sadece şartların iyileştirilmesi için değil, aynı zamanda Dünya Kupası öncesinde oyuncunun değerini korumak için de yapıldı.