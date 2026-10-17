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Paris Saint-Germain Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Paris'i sarsan çifte darbe: Enrique, Barcelona maçı öncesi zor durumda

Strasbourg - Paris Saint-Germain
Strasbourg
Paris Saint-Germain
1. Lig
Paris Saint-Germain - Barcelona
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
Luis Enrique
N. Mendes
M. Akliouche
Fransa
İspanya
Portekiz

İki oyuncunun sakatlanmasıyla

Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nin yedinci haftasında Strasbourg deplasmanından 3-1'lik değerli bir galibiyetle döndü, ancak Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı merakla beklenen mücadeleye sadece 3 gün kala sakatlıklar nedeniyle endişe verici bir darbe aldı.

Fransız "RMC Sport" kanalının haberine göre, maçı yedek oyuncularının parlak performansı sayesinde kazanan Paris ekibi, akşamı başta Portekizli sol kanat beki Nuno Mendes ve Fransız kanat oyuncusu Magnes Akliouche olmak üzere birkaç futbolcusunun fiziksel durumuyla ilgili kaygılar içinde tamamladı.

Maçın zorluğuna ve teknik direktör Luis Enrique'nin değiştirilmiş bir on birle sahaya çıkmasına rağmen Paris Saint-Germain, yedek olarak oyuna giren Ousmane Dembélé ve Désiré Doué'nin katkılarıyla skoru çevirip 3-1'lik galibiyeti elde etmeyi başardı; ancak bu zafer, yaklaşan Avrupa sınavı öncesinde sıkıntılardan uzak kalmadı.

Nuno Mendes'in sakatlığı Luis Enrique'nin hesaplarını karıştırdı

Nuno Mendes, son dakikalarda sakatlanarak sahayı terk etti. Bu durum, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Barcelona maçının yaklaşmasıyla teknik ekip içinde endişe yarattı.

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PSG

PSG

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BAR

BAR

Luis Enrique maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Sakatlığın ciddi olmamasını diliyorum. Durumu yarın değerlendireceğiz, risk almak istemedik" dedi.

Paris Saint-Germain'in oyuncu değişikliği hakkını tüketmesiyle durum daha da zorlaştı; takım, Portekizli defans oyuncusunun oyundan çıkmasının ardından kalan dakikaları 10 futbolcuyla tamamlamak zorunda kaldı. Sakatlığının niteliği ve bir sonraki maça yetişip yetişemeyeceği ise netlik kazanmayı bekliyor.

Sert müdahale, Akliouche'un sakatlığı etrafında tartışma yarattı

Paris Saint-Germain'in endişeleri Nuno Mendes'in sakatlığıyla sınırlı kalmadı; Magnes Akliouche de maçın ilk dakikalarında Strasbourg oyuncusu Guéla Doué'nin sert müdahalesinin ardından ayak bileğinden sakatlandı.

Bu pozisyon, Strasbourg oyuncusuna kırmızı kart gösterilmemesine dair sorular eşliğinde Paris kulübü içinde rahatsızlık yarattı.

Tekrar görüntüler, Doué'nin ayağının topa ulaşma çabası sırasında Akliouche'un ayak bileğine takıldığını gösterdi.

Her iki sakatlık da Barcelona maçı öncesinde Luis Enrique'yi tercihleri konusunda önemli soru işaretleriyle karşı karşıya bırakıyor; hem de takımın Avrupa sınavını geçmek için tüm gücünden yararlanmaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde.

Oyuncuların tıbbi durumunun değerlendirilmesinin ardından tablonun daha net ortaya çıkması bekleniyor. Paris Saint-Germain ise ikilinin salı günü oynanacak maçta forma giyme şanslarını belirlemek için tetkik sonuçlarını bekliyor.

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