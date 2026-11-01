Stuttgart'ın cumartesi günü Bayer Leverkusen'i 4-2 yenmesinin ardından Maza ile Stuttgartlı Bilal El Khannouss, stadyumun koridorlarında sohbet etmeye başladı. Sohbete katılan Undav da Bild gazetesine göre Leverkusenli oyuncuya şöyle seslendi: "Paris'e gitsene dostum, artık sana karşı oynamak istemiyorum!" Milli takım forvetinden 20 yaşındaki hücum oyuncusuna dikkat çekici bir iltifattı bu. Zira Paris Saint-Germain, yıllardır Fransa'nın bir numarası olmasının yanı sıra son Şampiyonlar Ligi şampiyonu.

Undav, daha sonra Sky ile yaptığı röportajda da görüşünü yineledi: "Leverkusen'in Maza gibi olağanüstü bir oyuncusu var. Alan açıyor ve ikili mücadeleleri kazanıyor." Cezayirli oyuncu sahada da etkileyici bir performans sergiledi. Stuttgart karşısında Leverkusen'in en çok öne çıkan isimlerinden biriydi ve kafa vuruşuyla skoru 4-2'ye getiren golü attı.

Maza'nın adı son dönemde PSG'ye transferle de anıldı. Cezayirli gazeteci Brahim Hanifi'ye göre Fransız kulübü, Berlin doğumlu oyuncuyu "ne pahasına olursa olsun" kadrosuna katmak istiyor. Sky da PSG'nin Maza'yı Leverkusen'den almak için kış transfer döneminde somut adımlar atabileceğini bildirdi. Ciddi bir diz sakatlığı geçiren ve muhtemelen sezonun tamamını kaçırabilecek Khvicha Kvaratskhelia'nın yerine Maza'nın düşünüldüğü belirtiliyor.

Maza, geçen sezon Cezayir formasıyla Afrika Uluslar Kupası'nda da dikkatleri üzerine çekmişti. Hücum oyuncusu, 2025 yazında Hertha BSC'den Leverkusen'e 12 milyon euro karşılığında transfer oldu. Orada Florian Wirtz'in olası haleflerinden biri olarak da düşünülüyordu. 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon şu ana kadar 12 resmî maçta dört gol ve üç asist kaydetti.

Maza ayrıca Ballon d'Or ödül töreninde, en iyi genç oyuncuya verilen Kopa Trophy oylamasını dokuzuncu sırada tamamladı. Üstelik Lionel Messi'den de bir oy aldı.

Maza, 2025'te VfB Stuttgart'a da transfer olabilirdi. Ancak o dönemde transfer gerçekleşmedi. VfB yöneticisi Fabian Wohlgemuth, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Kulüp ile oyuncunun çoğu zaman anlaşamamasının pek çok nedeni var. O dönemde karşılıklı ilgi gösterilmesinin ötesine geçilmedi" dedi. Maza bunun yerine Leverkusen'i tercih etti. Oyuncunun kulüple sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor.