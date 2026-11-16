Parfümlerinin Poundland'de satılması nedeniyle David Beckham'ın açtığı 41 milyon dolarlık davaya Coty'den yanıt

Sir David Beckham, adını taşıyan parfümlerin indirim mağazalarında ve benzin istasyonlarında satışa sunulmasının ardından Coty ile hukuki mücadeleye girdi. Beckham'ın marka şirketi en az 41 milyon dolar tazminat talep ediyor. Parfüm devi ise tüm iddiaları reddediyor, davanın düşürülmesini istiyor ve anlaşmazlığın aslında rakip bir şirkete sözleşme bitmeden geçme isteğinden kaynaklandığını savunuyor.

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Beckham'ın marka şirketi Coty'yi mahkemeye verdi

Sir David Beckham , adını taşıyan parfümlerin indirim mağazalarında ve benzin istasyonlarında satışa sunulmasının ardından bu ürünlerin dağıtımını yapan Coty ile hukuki bir anlaşmazlık yaşıyor. The Athletic'in aktardığına göre mahkeme belgelerinde, Beckham'ın Eau de Toilette ve Eau de Parfum ürünlerini indirim sepetlerinde görmesi karşısında yaşadığı "şok ve üzüntü" anlatılıyor.

New York'ta açılan dava, Inter Miami'nin başkanı ve ortak sahibi Beckham'ın imaj haklarını ve iş ortaklıklarını yönetmek için kurduğu Londra merkezli DB Ventures tarafından açıldı. Şirket, "41 milyon dolardan az olmamak üzere" tazminat talep ediyor ve sözleşmenin feshedilmesini istiyor.

Poundland satışları için 'çaresizlik ve açgözlülük' suçlaması

51 yaşındaki eski Manchester United ve İngiltere yıldızını "spor, moda ve iş dünyasının en ikonik ve etkili isimlerinden biri" olarak tanımlayan DB Ventures, Beckham'ın "lüks imajının" onlarca yıl boyunca "özenle oluşturulduğunu" belirtiyor. Şirketin mahkeme belgelerinde şu ifadeler yer alıyor: "Coty, David Beckham parfümlerini indirim perakendecisi Poundland aracılığıyla dağıtarak ürünlerin bir dolarlık mağaza fiyatlarıyla satılmasına ve David Beckham markasının ucuz, indirimli ürünlerle ilişkilendirilmesine yol açtı."

Şirket, tahmini 24,2 milyon dolarlık (18,2 milyon sterlin) ürünün "onaylanmamış dağıtım kanalları üzerinden ve tasfiye düzeyindeki indirimlerle" satıldığını öne sürerek "Bu nasıl mümkün olabilir? Çaresizlik ve açgözlülük" diye soruyor. Ayrıca bir denetimde Coty'nin net satışlarını 123 milyon dolar (93 milyon sterlin) eksik bildirdiğinin tespit edildiğini ve bu nedenle 6 milyon dolar (4,5 milyon sterlin) telif geliri kaybına uğradığını söylüyor.

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Coty iddiaları reddediyor, davanın düşürülmesini istiyor

Coty tüm iddiaları reddetti ve davanın "tamamen düşürülmesi" talebiyle New York Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu. Şirket, davanın New York'ta usule aykırı biçimde açıldığını, izinsiz pazarlama kampanyasının hemen ele alınan tek bir olay olduğunu savunuyor ve sözleşmeyi ihlal ettiğini reddediyor. Coty, "Bu, David Beckham markasını korumakla ilgili değil" diyor.

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Coty, DB Ventures'ın rakiplerinden biriyle zaten anlaşma yaptığını ve mahkeme aracılığıyla "sözleşmeden erken çıkış için bir gerekçe oluşturmak" istediğini öne sürüyor. Şirketin avukatları, "İddia edilen zarar tutarları, tamamlanmamış bir denetimden çıkarımla hesaplandıkları için tamamen varsayımsaldır" diyor. Avukatlar sözlerini şöyle sürdürüyor: "Bitmemiş bir denetimin ortasında tespit edildiği öne sürülen bir tutarsızlık, ihlal olduğunu ortaya koymaz."

Beckham'ın parfüm anlaşmazlığında sırada ne var?

New York Yüksek Mahkemesi şimdi davanın devam edip etmeyeceğine karar verecek. Coty, Beckham markalı 45 parfüm üretiyor. Ancak Beckham isminin haklarına sahip Authentic Brands Group'un yaptığı yeni anlaşmanın ardından lisans, Ocak 2027'den itibaren Interparfums'a geçecek.

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Coty, davanın mevcut sözleşmesi 2028'de sona ermeden rakip bir şirkete geçmeye yönelik "ticari bir kararı hızlandırmakla" ilgili olduğunu savunuyor.