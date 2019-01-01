Paratici: Ronaldo mu bitmiş? Güldürmeyin beni!

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, takımın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun formunu yitirdiği yönündeki eleştirilere cevap verdi.

'un 47 yaşındaki sportif direktörü Fabio Paratici, Ballon d'Or ödülünü 'nin kazanmasının ardından 'nun 'bittiği' yönünde çıkan söylentilere cevap verdi.

Tuttosport'a konuşan Paratici, "Son dönemdeki form düşüklüğü, Ronaldo'nun gücünü yitirdiğine bir işaret mi?" şeklinde sorulan soruyu şöyle yanıtladı:

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"Ronaldo mu bitmiş? Güldürmeyin beni! Ronaldo dizindeki problem sebebiyle en iyi performansını sergileyemedi. Ama şimdi her zamankinden daha da güçlü dönüyor."

Ballon d'Or hakkında da yorum yapan Paratici şöyle devam etti: "Benim için, Şampiyonlar Ligi'nde çoğu kritik 13 gol atan Ronaldo geçen sezon bu ödülü hak etmişti. Bu sezonda da Ballon d'Or'u hak eden oydu. O adeta rekabetçi bir hayvan gibi. Biz Ronaldo'ya iyi bir yatırım yaptık; o da hepimizi geliştirdi."

"Ronaldo'nun açlık duygusuna anlayış göstermeliyiz; bu özelliği onu diğerlerinden ayırıyor. Juventus'ta kalmaya devam edecek mi derseniz cevabım "Tabii ki" olur."