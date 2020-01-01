Papu Gomez kadro dışı kaldı

Atalanta'nın yıldız oyuncusu son günlerde yaptıklarından sonra Roma maçının kadrosundan çıkarıldı.

'da zirve yarışına ortak olmak isteyen 'da takımdan ayrılmayı düşünen Papu Gomez, maçı öncesinde kadro dışı kaldı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre 'la oynanan maçta takımının gol sevincine katılmayan ve siyah-beyazlı rakiplerinin marşını söylerken kameralara yakanan Gomez, kadro dışı bırakıldı. Daha önce Midtjylland maçının devre arasında teknik direktör Gasperini ile tartışan Arjantinli oyuncu, takım arkadaşlarının da tepkisini çekmişti. Kaptanlık pazubandını da takan Gomez'in davranışını kabul edilemez bulan Gasperini, Roma maçından önce düzenlediği basın toplantısında "Atalanta'da kaptanlık yapabilecek çok oyuncu var" ifadeleriyle Gomez'in üstünü çizdi.

Atalanta yönetiminin oyuncunun geleceğini tartışmak için menajeriyle bir araya gelmeye hazırlandığı öğrenildi. Gomez'le , , Roma ve 'nin ilgilendiği biliniyor.