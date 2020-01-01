Papu Gomez için Paris Saint-Germain iddiaları

Atalanta’dan ayrılan Papu Gomez, Paris Saint-Germain’in radarına girdi.

Avrupa’da transfer gündeminin ilk sırasına oturan isim Papu Gomez oldu.

’dan ayrılacağını açıklayan Arjantinli oyuncuya, Asya’dan sıcağı sıcağına üç teklif geldiği bildirildi. Bu tekliflerden birinin Al-Nassr’dan, diğerlerinin ise iki Çin kulübünden olduğu iddia edildi. Buna rağmen oyuncunun ilk tercihi Avrupa olacak.

Haberin devamı aşağıda

Hatta Bergamo’da ticari faaliyetleri bulunan oyuncunun şehre yakın bir noktada hayatına devam etmek istediği söyleniyor. Bu doğrultuda Milano şehri öne çıksa da , oyuncuya olumsuz yaklaştı. AC ise henüz beklemede… 'dan ayrıca 'nın da listede olduğu kaynaklar tarafından belirtiliyor.

Daha fazla takım

Öte yandan devreye sürpriz bir isim girdi ve Gomez’in Paris Saint - Germain'de oynayan vatandaşı Angel di Maria, onunla iletişme geçerek arkadaşını Paris'e çağırdı. Papu, Paris fikrine sıcak bakarken, kulübün sportif direktörü Leonardo’nun da oyuncuya bir teklif sunmaya hazır olduğu iddia edildi. Paris ekibinde di Maria dışında, iki Arjantinli oyuncunun daha bulunması (Mauro Icardi ve Leandro Paredes), transferin sonuçlanmasına yardımcı olabilir.

Papu Gomez, Atalanta'da yedinci sezonunu geçiriyor. 32 yaşındaki oyuncu forma giydiği 251 maçta 60 gol kaydetti. Başarılı oyuncu geçen sezonu Serie A'da 8 gol ve 16 asist üreterek noktalamıştı. Papu Gomez ayrıca beş kez de Milli Takımı forması giydi.