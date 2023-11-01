Papa Francis Messi ile Maradona arasında kalınca Pele’yi seçti

Papa Francis, İtalyan basınından RAI’ye verdiği röportajda futbolseverleri oldukça şaşırtan bir açıklamaya imza attı. Diego Maradona ve Lionel Messi arasında bir seçim yapması istenen Papa, iki vatandaşı arasında karar veremeyince tercihini Brezilya futbolunun efsane ismi Pele’den yana kullandı. Sözlerine sekizinci kez Ballon d’Or’u kazanan Messi’yi överek başlayan Papa, bir başka efsaneyi öne çıkardı.

“Maradona bir oyuncu olarak harikaydı. Ama bir adam olarak başarısız oldu. Zavallı adam sürekli onu öven ve onun şöhretinden faydalanıp kendisine yardımı olmayanların yanında oldu. Papalığımın ilk yılında burada beni görmeye geldi ve sonra hayatını kaybetti.

Birçok spor efsanenin sonunun kötü bitmesi ilginç. Messi çok adil biri o bir centilmen. Ama benim için bu üçlü arasındaki en büyük centilmen Pele’dir. Pele ile Buenos Aires’teyken bir kez uçakta karşılaşıp konuştuk. Çok büyük insanlığa sahipti.

Üçü de kesinlikle harika insanlar ve her biri kendi alanlarının en iyisiydi. Messi şu an çok iyi ama Pele de iyiydi”