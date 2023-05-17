AC Milan, Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken Paolo Maldini takımın ihtiyaç duyduğu yeterli takviyenin yapılmadığını düşünüyor.

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Maldini yatırım gerektiğini söylüyor

NE OLDU? Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e mağlup olarak turnuvaya veda etti. Milan'ın teknik heyet sorumlusu ve kulüp efsanesi Paolo Maldini bu turnuvada rekabet edecek yeterli güce sahip olmadıklarını herkesin bildiğini söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Sport Mediaset'e konuşan Paolo Maldini şunları söyledi: "Geçen sezon da söylediğimiz gibi her iki turnuvayı kaldırabilecek yapıda değiliz. Bunu hem medyaya hem de kulüp sahiplerine söyledik, bu yüzden kulüp sahipleri de bunu çok iyi biliyorlar. Dört yıl önce başlayıp hem sportif hem de ekonomik açıdan harika sonuçlar aldığımız bu yolculuğun temelini genç oyuncular oluşturdu ve Inter ile yaş ortalaması açısından aramızda üç yıllık bir fark var ve bu daha deneyimsiz olduğumuzu gösteriyor."

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