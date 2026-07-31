Palmer: Dünya Kupası'nda İngiltere'yi izlerken uyuyakaldım!

İngiliz Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer, 2026 Dünya Kupası'ndaki nihai kadrodan çıkarılmasının ardından ülkesinin milli takımının maçlarını takip ederken yaşadığı ilginç bir anıyı paylaştı. Palmer, İngiltere'nin son 16 turunda Meksika'yı 3-2 yendiği destansı mücadelenin ilk yarı devre arasında uyuyakaldığını itiraf etti.

24 yaşındaki Palmer, Chelsea'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avustralya'da bulunduğu sırada, basın toplantısında katılımcıları güldüren açıklamalarında şunları söyledi: "Evet, maçı izledim ama ilk yarıda uyudum." Bu sözlerle, fırtınalar nedeniyle bir saat ertelendikten sonra Greenwich saatiyle gece ikide başlayan maça atıfta bulundu.

Sürpriz kadro dışı bırakılma

Chelsea'nin oyun kurucusu, kulübündeki üstün performansına rağmen, Kuzey Amerika'da düzenlenen turnuvada mücadele edecek 26 kişilik kadrodan teknik direktör Thomas Tuchel tarafından çıkarılması şaşkınlık yaratan en dikkat çekici isimlerden biriydi.

Palmer, maçları uzaktan takip etmenin gerçek bir zorluk olduğunu açıklayarak şöyle konuştu: "Açıkçası uzaktaydım ve Amerika'daki saatler biraz çılgıncaydı, bu yüzden biraz zordu ama maçları gerçekten izledim."

İlk yarıda uyumasına rağmen Palmer, İngiltere'nin Dünya Kupası tarihindeki en büyük galibiyetlerinden biri sayılan maçı izlemeyi kaçırdı. İngiltere, ünlü Azteca Stadyumu'nda, kendi sahasında Meksika'ya karşı on kişiyle cesur bir galibiyet elde etmişti.

Kadro dışı kalmak intikam için bir motivasyon

İngiliz oyuncu, Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasının gelecek sezon kendisi için güçlü bir motivasyon olacağını gizlemedi ve bu acı deneyimi değerini kanıtlamak için ek bir itici güç olarak kullanacağını vurguladı.

Kararlı bir tonla şöyle konuştu: "Doğal olarak, biri size kadroya girmek için yeterince iyi olmadığınızı söylerse, fazladan çaba gösterirsiniz." Bu, Tuchel'e ve İngiltere Milli Takımı teknik ekibine yönelik açık bir mesajdı.

Palmer'ın kadro dışı bırakılmasının, fiziksel seviyesini etkileyen çok sayıda sakatlık yaşadığı uzun 2025-26 sezonunun ardından dinlenmeye ve toparlanmaya son derece ihtiyaç duyduğu bir süre kazandırdığını belirtmek gerekir.

Xabi yönetiminde yeni sezona hazırlık

Palmer şu anda Chelsea'de İspanyol teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde yeni sezona hazırlanıyor. Chelsea, yeni sezon hazırlıkları kapsamında önümüzdeki cumartesi günü ezeli rakibi Tottenham ile bir hazırlık maçında karşılaşacak.