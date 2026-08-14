"İlk kim yaptı?" ile "En iyi kim yaptı?" arasındaki klasik tartışmalardan birinde, Cole Palmer sonunda meşhur "dondurucu soğuk" sevincini yakın arkadaşı Morgan Rogers'tan ödünç aldığını itiraf etti; ancak aynı zamanda bu sevincin dünya çapında ün kazanmasının asıl sebebinin kendisi olduğunda ısrar etti.

İkili, birkaç sezon boyunca sevincin gerçek kaynağı konusunda atışıp şakalaşmıştı; eski Aston Villa oyuncusu Rogers her zaman bu hareketin yalnızca kendisine ait olduğunu vurguluyordu.

Ancak Manchester City akademisinde gençlik döneminde birlikte oynayan iki arkadaş "Stamford Bridge" sahasında yeniden bir araya gelince, Palmer bu sevincin doğuşuna dair gerçek perde arkasını açıklamaya karar verdi. İngiliz "The Sun" gazetesinin aktardığına göre "CFC+" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Fikrin tam olarak nasıl başladığını hatırlamıyorum, konuşuyorduk ve bana bunu yapmamı söyledi. İlk olarak o, hafta ortası bir maçta yaptı, sonra biz cumartesi günü Luton Town'a karşı oynadık ve ona bunu yapacağımı söyledim. Bahse girerim o zaman keşke yapmasaydım diye düşünüyordur!"

Palmer gülerek şöyle ekledi: "Evet, benden önce yaptı, ama onu meşhur eden bendim! Gerçek bu ve kendisi de bunu kabul ediyor."

Palmer ve Rogers'ı futbol dünyasında sağlam bir dostluk bağlıyor; bu dostluk Manchester City akademisindeki eğitim günlerine, şu anda Chelsea'de oynayan Romeo Lavia ve Liam Delap gibi takım arkadaşlarıyla birlikte geçirdikleri döneme kadar uzanıyor. Bu dostluk bir tür dostane rekabete dönüştü; Rogers daha önce, ortaya koyduğu her başarılı performanstan sonra kendisine ilk mesaj atan kişinin Palmer olduğunu ve sürekli üstünlük peşinde koşmalarına rağmen aralarındaki iletişimin hiç kesilmediğini açıklamıştı.

İki yıl önce, Chelsea ile Aston Villa karşılaştığında ve Chelsea 3-0 kazandığında, Rogers Palmer'a kısa bir mesaj göndererek "Villa'nın kalesine gol atma" demişti; Palmer'ın cevabı ise meşhur sevincinden daha soğuk gelmişti: "Maçın adamı ödülü benimle eve dönecek." Nitekim öyle de oldu; Palmer aralarındaki özel yazışmayı ödülün fotoğrafının yanında Instagram üzerinden paylaşmaya özen gösterdi.

Şakalaşmalar burada da bitmedi; Chelsea'nin 10 numarası, arkadaşı Rogers'a "Stamford Bridge"de bu sevinci yapmaya kalkarsa peşine "icra memurlarını" takacağını söyleyerek takıldı; ardından taraftarlara önümüzdeki dönemde birlikte sevinç gösterisi yapabilecekleri müjdesini verdi.

Palmer şöyle konuştu: "Daha önce ortak bir sevinç gösterisinden konuşmamıştık, ama artık gerçeğe dönüştü; o yapıyor, ben yapıyorum. Bu sevincin ticari markasını kendi adıma tescil ettirdim, dolayısıyla herhangi bir hareket yapmaya kalkarsa, icra memurlarını evinin kapısında bulur!"

İkili yeniden birlikte oynadıkları için son derece mutlu görünüyor; kulübün sosyal medya platformlarında Real Sociedad'a karşı bu sezon kendi sahalarındaki ilk maçları olan hazırlık maçına hazırlık amacıyla paylaştığı şut çalışmalarında yüksek bir uyum ve hazır olma hali sergilediler.

Palmer sözlerini, Rogers'ın Chelsea'ye katıldığını öğrendiği anı hatırlayarak noktaladı; o sırada Rogers, Reece James ile birlikte İngiltere Milli Takımı kampındaydı: "Ondan cevapsız bir çağrı buldum ve hemen bir mesaj vardı; onu geri araman için yalnızca 5 dakikan var diyordu. O anda önemli bir şey olduğunu hissettim. Aşağı indim ve hemen onu aradım, bana geldiği haberini verdi. İlk başta ona inanmadım, ama emin olduğumda sevinçten havalara uçtum."