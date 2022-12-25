Özer Hurmacı, futbola geri dönüyor

36 yaşındaki yıldız, bir 'vefa' örneği göstererek zor durumda olan eski kulübüne geri dönme kararı aldı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi büyük kulüplerde forma giyen Özer Hurmacı, 1,5 yıl önce bıraktığı futbola geri dönme sinyali verdi.

36 yaşındaki eski futbolcu, 2. Lig'de zor günler geçiren eski takımı Bursaspor'a geri döneceğini açıkladı.

Kulüp başkanı ile görüşmeler yaptığını bildiren Hurmacı, vücudunun buna nasıl reaksiyon vereceğini de bilmediğini kabul etti.

Ne söylendi?

Bursa Hakimiyet gazetesine konuşan Hurmacı, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hem başkan Ömer Furkan Banaz hem de İsmail Ertekin hocamızla konuştum. İkisinin de yaklaşımı çok pozitifti. Bursaspor bizim için çok özel bir kulüp.

"Bursaspor defteri bizde son nefesimizde kapanır. O nedenle geri dönme teklifine ben de elbette ki olumlu yaklaştım.

Gerekli prosedürlerle ilgili temaslarımız biraz daha sürecek."

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Fiziksel durumu ile ilgili de yorum yapan kanat oyuncusu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bana yapılan teklifi, takım eğer iyi bir pozisyonda olsaydı kabul etmezdim. Çünkü futbolu bıraktım ve 1,5 yıldır futbol oynamıyorum.

"Beş yaşımdan beri futbolun içindeyim ama bu kadar ara verdikten sonra vücudumun nasıl bir tepki göstereceğini tahmin edemiyorum. Bunu birlikte göreceğiz.

"Benim öz güvenim hep yerinde. En kötü gününde sorgusuz sualsiz Bursaspor'u yaşatmak için dönüyorum. Ben vefamı gösteririm. Bursaspor'un ihtiyacı olduğu yerde bizim için kulübümüz adına çalışmak bir gurur meselesi.

"Orada bulunmak, genç arkadaşlarla bir bütün olmak için üzerime düşen görevi yapacağım. Geçmişte Bursaspor'da benim elimden şampiyonluğu aldılar. O nedenle bu kulübü yaşatmak adına üstüme düşen görevi ve sorumluluğu yerine getirme adına geri döneceğim.

"Birkaç gün içinde bir sonuç alacağımızı düşünüyorum."