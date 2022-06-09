ÖZEL | Zenit ile sözleşmesi sona eren Dzyuba, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi
Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.
En az bir santrfor alması beklenen sarı-lacivertliler için Artem Dzyuba ismi daha önce gündeme gelmişti ve şimdi bu transferde yeni bir gelişme yaşandı.
GOAL Türkiye, Rus santrforun Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiği bilgisine ulaştı.
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Görüşmeler ne durumda?
Rusya Premier Lig ekibi Zenit ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu haline gelen Dyzuba, Fenerbahçe'den bir yıllık sözleşme için 2 milyon euro talep etti.
GOAL Türkiye, Fenerbahçe'nin bu maaşı düşürmeye çalıştığı bilgisini edindi.
İki taraf arasında görüşmeler devam ediyor.
Artem Dyzuba'nın 2021-22 sezonu performansı
Geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla tüm turnuvalarda 39 maça çıkan tecrübeli santrfor, 13 gol atıp 10 asist yaptı.
13 golün 11'ini Rusya Premier Lig'de kaydeden Dzyuba, UEFA Avrupa Ligi ve Rusya Kupası'nda da birer gol attı.
Kariyeri boyunca Rusya Millî Takımı forması ile 55 maça çıkan Zenit'in eski forveti, bu formayla ise 30 gol kaydetti.