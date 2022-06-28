Mariano Diaz, Fenerbahçe'ye transfer olabilir mi? Madrid'den ayrılması zor

İspanya'dan gelen haberlere göre; Real Madrid'in hücumcusu Mariano Diaz, Fenerbahçe'nin radarındaki isimlerden.

Jorge Jesus önderliğinde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, transferde de adımlar atmaya devam ediyor.

Lincoln Henrique ve Bruma'ya imza attıran sarı lacivertli ekip, Karagümrük'ün milli yıldızı Emre Mor'u da kadrosuna katmaya yakın.

Fenerbahçe taraftarları forvet takviyesi yapılmasını istiyor. Bu doğrultuda İspanya'dan gelen haberlere göre; Real Madrid'in hücumcusu Mariano Diaz, Fenerbahçe'nin radarındaki isimlerden.

AS gazetesinin iddiasına göre; Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, Mariano Diaz'ı çok istiyor. Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldız forveti için teklifini 5 milyon euro'ya çıkardığı bilgisi de haberde geçiyor.

Peki, İspanyol futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi ne durumda? GOAL Türkiye ile inceleyelim.

Mariano Diaz, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

GOAL İspanya'nın aktardığı bilgilere göre; Mariano Diaz'ın şu an için Madrid'den ayrılması zor görünüyor.

Oyuncu ile birçok kulüp ilgileniyor ve menajeri ile bir araya gelerek durumunu soruşturuyorlar.

Ancak ekonomik olarak bazı problemler yer alıyor. Oyuncu tarafının ekonomik istekleriyle ortak bir nokta bulmak oldukça zor. Bu yüzden Mariano Diaz, şu an için Madrid'den ayrılmayı düşünmüyor.

Mariano Diaz'ın kariyeri

Real Madrid altyapısında yetişen Dominik asıllı futbolcu, kariyerinin büyük bir kısmını İspanyol devinde geçirdi.

2017-18 yılında Fransız ekibi Lyon'a 8 milyon euro bedelle transfer olaan Mariano Diaz, geçirdiği etkileyici sezonun ardından Real Madrid'e geri döndü. Real Madrid, onun için bir sezon sonra 22 milyon euro ödeyecekti.

Benzema'nın arkasında forma bulmakta zorlanan Mariano Diaz, bu sezon 9 maçta süre bulurken 1 gol kaydetti.

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