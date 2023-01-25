Portekizli teknik direktör, Fenerbahçe ile olan sözleşmenin sorun olmayacağını söylüyor.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Tite'ın bıraktığı görevi devralma ve Brezilya Millî Takını'nı yönetme hayalini yaşıyor.

Portekizli teknik direktör, böyle bir teklif gelmesi durumunda ikinci kez düşünmeyeceğini yakın çevresine aktardı.

Jesus, ismini güçlendirmek için Brezilya Konfederasyon Başkanı Ednaldo Rodrigues ile yakınlaşmaya çalışıyor.

Detaylar neler?

Öte yandan Brezilya, dünya sahnesinde ağırlığı olan bir isim aramaya odaklanmış durumda. Sambacılar'ın ilk hedefi Real Madrid'den Carlo Ancelotti.

Don Carlo, Real ile haziran 2024'e kadar sürecek olan kontratını yenilemek istiyor. Ancak Ednaldo, bunun zor olacağını bilmesine rağmen Ancelotti içni şansını denemek istiyor.

Bununla birlikte Luis Enrique de bir diğer seçenek olarak masada duruyor.

Bu isimlerin Brezilya'ya gitme ihtimalini bilen Jorge Jesus, perde arkasında lobisini yapıyor. Jesus, futbol dünyasındaki insanlara müzakereye açık olduğunu ve Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmenin sorun olmayacağını söylüyor.

Ednaldo Rodrigues, önceliği en iyi yabancı teknik adam olmasına rağmen Brezilyalı bir isme kapıları kapatmıyor.

GOAL'ün edindiği bir başka bilgiye göre Dorival Júnior ve Fernando Diniz de favorileri arasında yer alıyor.