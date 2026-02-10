Özel sermaye bir kulübü kurtardığında: Modern futbolun modeli olarak AC Milan

Cleats & Cashflows bölümünde bu gelişmeyi analiz ediyoruz. Bu tür yatırımların sunduğu fırsatları ve aynı zamanda içerdiği riskleri inceliyoruz. Bu sayı, AC Milan hakkında bir mini dizinin ilk bölümü. Yatırımcı Elliott Management geçen hafta son finansal hisselerini sattığına göre, Elliott'un kulüple ilgilendiği tüm dönemi geriye dönüp incelemek için iyi bir zaman.

Elliott, vizyoner bir kulüp sahibi olarak değil, finansal bir kurtarıcı olarak geldi. 2018 yılında, Milan büyük finansal sorunlar ve kötü yönetimle boğuşurken şirket kulübü devraldı. Elliott, gösterişten çok istikrarı tercih etti. Şirket, finansal riskleri çözmeye, organizasyonu iyileştirmeye ve kulübün ticari ve sportif temellerini yeniden inşa etmeye odaklandı. Bu sabır, 2021/22 sezonunda lig şampiyonluğu ile ödüllendirildi ve Milan için yeni bir dönem başladı.

Özel sermaye, uluslararası futbol dünyasında sıklıkla eleştirilir. Karşıt görüşte olanlar, yatırımcıların kulüplerin kimliğini zedelediğini ve futbolu fazla ticari hale getirdiğini savunur. Cleats & Cashflows'da bu görüşe eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Bu dizi, yatırımcıların doğru bir yaklaşım sergiledikleri takdirde kulüpleri nasıl istikrara kavuşturabileceklerini ve hatta bazen kimliklerini yeniden keşfetmelerine nasıl yardımcı olabileceklerini inceliyor.

Bu baskı, yatırımcıların Milano'nun iki büyük kulübü AC Milan ve Inter üzerindeki etkisine dair dört bölümlük serinin ilk kısmıdır. Her iki durumda da, dış sermaye lüks bir yatırım olarak değil, gerekli bir finansal kurtarma olarak geldi. Her iki kulüp için de bu destek, finansal açıdan sağlıklı hale gelmek, yönetişimi iyileştirmek ve taraftarların kulüplerine olan gururunu geri kazanmak için nihayetinde önemli oldu.

Bu ilk bölüm, Elliott Management yönetimindeki AC Milan'ın yeniden yapılandırılmasına odaklanmaktadır. Makale, Elliott'un kulüple yollarını ayırmasından kısa bir süre sonra yazıldığı için özellikle günceldir. Geçen hafta, RedBird Capital'in Elliott'un son kredisini yeniden finanse ettiği açıklandı. Bu kredi, 2022'de kulübün satışının bir parçasıydı. Bu, Elliott'un AC Milan ile olan ilişkisini resmi olarak sona erdiriyor.

Bu an, Elliott'un Milan'daki rolünü yeniden değerlendirmek için iyi bir fırsat sunuyor. Sert Amerikan yatırımcıların stereotipinin aksine, Milan örneği, kurumsal sermayenin dikkatli kullanıldığında, düşüşe geçen bir üst düzey kulübün finansal olarak istikrar kazanmasına, sahada yeniden rekabet etmesine ve taraftarların gururunu yeniden kazanmasına nasıl yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Berlusconi: zayıf temellere sahip altın çağ

AC Milan, futbol tarihinin en başarılı kulüplerinden biridir. Kulüp, Şampiyonlar Ligi'ni yedi kez, Kulüpler Dünya Kupası'nı dört kez, on dokuz ulusal şampiyonluğu ve Coppa Italia'yı beş kez kazanmıştır. Bu, Milan'ı Avrupa futbolunun mutlak elitleri arasına sokmaktadır.

Ancak 2010'ların sonunda bu başarı giderek uzaklaşmaya başladı. Temmuz 2018'de, kulüp sahibi Li Yonghong 32 milyon avroluk borcunu ödeyemeyince Elliott Management kulübün tam kontrolünü ele geçirdi. Bu devralma, yıllar önce başlayan zorlu bir dönemin, yani "şaka dönemi"nin sonunu getirdi. 2013/14 ve 2019/20 yılları arasında Milan genellikle ligin ortalarında bitirdi ve taraftarların alıştığı seviyeden çok uzaklaştı. Birçok taraftar için kulüp kimliğini kaybetmiş gibi hissediyordu.

Bu duygu, geçmişe duyulan nostaljiyle daha da güçlendi. Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu dönemde Milan, hırsı ve ihtişamıyla tanınıyordu. Büyük oyuncular transfer edildi, önemli yatırımlar yapıldı ve San Siro'daki maçlar dünya futbolunun en büyük yıldızlarının spot ışıkları altında oynandı.

Ancak, başarıların yaşandığı son yıllarda bile, kulübün yapısında çatlaklar oluşmaya başlamıştı. Kupaların ve spor alanındaki başarıların ardında, daha sonra düşüşe yol açacak sorunlar yatıyordu.

Silvio Berlusconi döneminde AC Milan'ın finansal ve sportif temellerine bakıldığında, bu sorunların çok daha önce başladığı açıkça görülüyor.

Berlusconi, 1986 yılında AC Milan'ı yaklaşık 10 milyon euroya satın aldığında, kulübü çöküşten kurtarmış oldu. Milan, büyük bir borç yükü altındaydı ve önceki sahibi Giuseppe Farina ülkeden kaçmıştı bile. Berlusconi, kulübü hemen daha hırslı hale getirdi ve büyük yatırımlarla Milan'ı dünya çapında bir takım haline getirdi. Van Basten, Gullit ve Rijkaard gibi ünlü Hollandalı üçlü de dahil olmak üzere birçok yıldızı kulübe kazandırdı. Aynı zamanda, kulübün başarısı giderek Berlusconi'nin iş ve siyasi hırslarıyla bağlantılı hale geldi.

Bu durum 2001/02 sezonunda netleşti. Milan, yeni oyuncular için 146,5 milyon euro harcadı, ancak oyuncu satışlarından sadece 18,3 milyon euro kazandı. Bu, 128,2 milyon euro net yatırım anlamına geliyordu. Bu harcamalar, Berlusconi'nin İtalya Başbakanı olarak geri dönüşüyle aynı zamana denk geldi. Bu nedenle Milan'a yapılan yatırımlar sadece sportif açıdan önemli olmakla kalmadı, aynı zamanda Berlusconi'nin kişisel ve siyasi imajını da güçlendirdi. Bu model sportif açıdan işe yarasa da, finansal olarak sürdürülmesi zordu.

Milan'ın finansal istikrarı, Berlusconi'nin şirketi Fininvest'e büyük ölçüde bağlıydı. Yıllar boyunca bu şirket kulübün zararlarını karşıladı. Yalnızca 2010 ve 2011 yıllarında Fininvest, açıkları kapatmak için sırasıyla 71,7 milyon avro ve 68,9 milyon avro ödedi. 2010 rakamları sorunun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor: Milan'ın geliri 227,7 milyon avro iken, harcamaları 329 milyon avroya ulaştı. Aradaki fark her seferinde kulübün sahibi tarafından karşılanmak zorundaydı.

Milan'ın kâr ettiği yıllarda bile, kulübün mali açıdan sağlam olmadığı ortaya çıktı. Bu kârlar, istikrarlı iş faaliyetlerinden değil, çoğunlukla en iyi oyuncuların satışından kaynaklanıyordu. Örneğin, Andriy Shevchenko'nun satışı 31,5 milyon avro kar getirdi. Kaká'nın satışı 4,6 milyon avro, Zlatan Ibrahimović ve Thiago Silva'nın satışı ise toplamda sadece 5 milyon avro kar getirdi. Bu, Milan'ın kilit oyuncuların satışına ne kadar bağımlı hale geldiğini gösterdi.

Buna ek olarak, kulüp genç oyuncuların yetiştirilmesine çok az yatırım yaptı. Finansal açıdan sağlıklı bir kulüp için, kendi yeteneklerini geliştirmek genellikle çok önemlidir. Ancak Berlusconi yönetiminde AC Milan, genç oyuncuları birinci takıma çıkarmayı neredeyse başaramadı. Mattia De Sciglio bunu ancak 2011 yılında başardı. Başarı, inşa edilmek yerine çoğunlukla satın alındı. Kulüp sahibinin finansal desteği kesildiğinde, kulübün aslında ne kadar savunmasız olduğu ortaya çıktı.

Berlusconi'nin görev süresinin sonunda Milan'ın borcu azdı, ancak kulüp yapısal bir zararla çalışıyordu. Milan yıllık 70 milyon avrodan fazla zarar ediyordu ve tamamen kulüp sahibinin desteğine bağımlıydı. Bu destek ortadan kalktığında, sorunlar gerçekten gün yüzüne çıktı.

Çin-Avrupa kumar: çok fazla borç, çok az kesinlik

2016 yılında AC Milan, Sino-Europe Sports tarafından yaklaşık 600 milyon sterlin karşılığında satın alındı. Bu satın alma, yeni bir başarı döneminin habercisi olacaktı. Bu, Çinli yatırımcıların dünya çapında futbol kulüpleri satın alma eğiliminin bir parçasıydı.

Başlangıçta büyük bir iyimserlik vardı. Devralmanın ardından yaz aylarında Milan, Leonardo Bonucci ve André Silva dahil olmak üzere yeni oyuncular için 200 milyon avrodan fazla harcadı. Ancak 2017'nin sonunda durum aniden değişti. Çin hükümeti, spora yapılan yabancı yatırımlar için daha katı kurallar getirdi. Bu, yabancı kulüplere para göndermeyi zorlaştırdı.

Bu, AC Milan için önemli sonuçlar doğurdu. Devralma büyük ölçüde borçlanma yoluyla finanse edilmişti. Yeniden finansman imkansız hale geldiğinde ve borçların geri ödenmesi gerektiğinde, büyük bir kriz yaşandı. On yıl içinde Milan, 2007'de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmaktan, mali sıkıntılar yaşayan ve sonunda Amerikan hedge fonu Elliott Management tarafından devralınan bir kulüp haline geldi.

Birçok taraftar için bu bir aşağılama gibi geldi. Kulübün kimliğinin finansal çıkarlar uğruna feda edildiğini ve Milan'ın finans dünyasından sert yatırımcıların eline düştüğünü düşündüler. Ancak bu görüşün tamamen doğru olmadığı ortaya çıktı.

Elliott yönetiminde toparlanma: gösteriş yerine istikrar

Elliott'un liderliğinde AC Milan bir toparlanma dönemine girdi. Bu, büyük ve riskli harcamalarla değil, disiplin ve yapı ile başarıldı. Finansal istikrar, hızlı başarıdan daha önemli hale geldi. İyi yönetişim kaosun yerini aldı ve uzun vadeli planlama nostaljik kararların yerini aldı.

Elliott'un yaklaşımı: krizden istikrara

Elliott'un rolü genellikle yanlış anlaşılır. Şirket, hızlı kar elde etmek veya sporla ilgili bir vizyon dayatmak için kulübü devralmadı. Elliott, Milan'ın finansal açıdan istikrarsız olması ve kulübün hayatta kalmasının tehlikeye girmesi nedeniyle müdahale etmek zorunda kaldı.

Elliott'un kurtarma planı üç temel hedefe dayanıyordu:

en büyük finansal risklerin ortadan kaldırılması

yönetişimi ve organizasyonu iyileştirmek

istikrarlı ticari gelirlerin güçlendirilmesi

Kulübü kurtarmak için zararları kabul etmek

2018'den 2020'ye kadar olan finansal rakamlar, Milan'ın Elliott yönetimindeki ilk yıllarında henüz finansal olarak sağlıklı olmadığını gösteriyor.

İşletme zararları önemli ölçüdeydi:

2017/18 sezonu: yaklaşık 99 milyon avro zarar

2018/19 sezonu: yaklaşık 132 milyon avro zarar

2019/20 sezonu (kısmen COVID-19 nedeniyle): yaklaşık 187 milyon avro zarar

Bu zararların yeni borçlar veya kulüp varlıklarının satışı ile karşılanmadığını belirtmek önemlidir. Bunun yerine, Elliott kendi parasıyla bu açığı kapattı. Şirket şu yatırımları yaptı:

2018/19'da yaklaşık 265 milyon avro

2019/20'de yaklaşık 145 milyon avro

Elliott'un kulübü tüketeceğine dair taraftarların korkuları yersiz çıktı. Elliott, kulübü istikrara kavuşturmak ve geleceğini güvence altına almak isteyen bir yatırımcı gibi davrandı. Bunun önemli bir parçası, AC Milan markasını güçlendirmek ve ticari gelirleri artırmaktı.

Ticari gelir: önce istikrar, sonra büyüme

Elliott kulübü risklerden korumaya çalışsaydı, gelirler muhtemelen durgunlaşırdı. Gerçekte ise tam tersi oldu. AC Milan'ın finansal rakamları, kulübün bilinçli olarak istikrarsız ve sürdürülemez bir modelden daha istikrarlı bir gelir elde etme yöntemine geçtiğini gösteriyor.

Elliott, kulübün ticari faaliyetlerini artırmaya odaklanan yeni bir strateji uygulamaya koydu. Amaç, sponsorluk sözleşmeleri ve ticari ortaklıklar yoluyla istikrarlı ve uzun vadeli gelir elde etmekti.

Elliott'un kulüple ilgilendiği beş yıl boyunca:

sponsorluk gelirleri 2018/19'da yaklaşık 38 milyon avrodan 2021/22'de yaklaşık 58 milyon avroya yükseldi

ticari gelir ve telif hakları yaklaşık 11 milyon sterlinden yaklaşık 25 milyon sterline iki katına çıktı

yayın hakları gelirleri, kısmen spor performansındaki iyileşme sayesinde, 2021/22'de 130 milyon sterlinin üzerine çıktı

Bu büyüme kendiliğinden gerçekleşmedi. Elliott, deneyimli ticari yöneticilere yatırım yaptı ve organizasyonu daha profesyonel hale getirdi. Casper Stylsvig (Manchester United ve Fulham'da deneyimi olan) ve James Murray (eski Arsenal oyuncusu) atandı. Elliott'un amacı, AC Milan'ın tesadüfi gelirlere daha az bağımlı hale gelmesini ve bunun yerine yapısal ticari büyümeyi sağlamaktı.

Bir diğer önemli an ise 2022'de "Milan" markasının yeniden değerlemesi oldu. Kulüp, markanın değerini yaklaşık 174 milyon avro olarak belirledi ve bilançosuna maddi olmayan duran varlık olarak dahil etti. Bu, İtalyan yasalarına uygun olarak yapıldı ve kulübün finansal durumunu ve güvenilirliğini iyileştirdi. Ancak, bu işlem ek bir gelir veya vergi avantajı sağlamadı.

Diğer bir deyişle, kulübün likiditesini değiştirmeden finansal imajını güçlendirdi. Bu, hızlı kâr elde etmekten ziyade istikrara odaklanan Elliott'un stratejisiyle uyumludur.

Finansal strateji olarak spor yatırımları

Elliott, oyunculara yapılan yatırımları sıradan bir gider olarak değil, kulübü daha güçlü ve istikrarlı hale getirmenin bir yolu olarak görüyordu. İyi bir takım sadece sportif başarılar elde etmekle kalmamalı, aynı zamanda kulübün geleceğine finansal olarak da katkıda bulunmalıdır.

Bunu başarmak için spor organizasyonu baştan aşağı yenilendi. Kulübün simgesi Paolo Maldini, teknik politikada önemli bir rol üstlendi. Ayrıca, Goldman Sachs ve yatırım şirketi 3i'de deneyim sahibi olan Hendrik Almstadt, veriye dayalı oyuncu keşfi ve yetenek analizi geliştirmek üzere görevlendirildi. Bu, duygusal bir seçim değil, profesyonel yönetime doğru atılmış bilinçli bir adımdı.

Bu yaklaşım, sözleşme kararlarında da kendini gösterdi. AC Milan, en iyi oyuncularını kaybetmek anlamına gelse bile, birkaç pahalı sözleşmeyi yenilememeye karar verdi. En bilinen örnek Gianluigi Donnarumma'dır. En yetenekli genç oyuncu statüsüne rağmen, yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varılamadığı için Paris Saint-Germain'e bedelsiz transfer oldu. Spor açısından bu bir kayıptı, ancak finansal açıdan kulüp stratejisine sadık kaldı: Milan, uzun vadeli riskler oluşturacak sözleşmeler imzalamak istemiyordu.

Aynı zamanda, kulüp daha genç oyunculara odaklandı. Bu, Milan'ın Leonardo Bonucci gibi yüksek maaşlı yaşlı yıldızlara daha az bağımlı olmasını sağladı. Amaç daha az harcama yapmak değil, daha esnek olmaktı. Genç oyuncular genellikle daha düşük maaş alırlar, daha sonra kârla satılabilirler ve kulübe daha fazla yatırım yapma imkanı sağlarlar.

Bu strateji rakamlara açıkça yansımıştır. Ekim 2020'de, Zlatan Ibrahimović'in varlığına rağmen, AC Milan beş büyük Avrupa ligi arasında en genç kadroya sahipti. Takımın ortalama yaşı 24,5 idi. Bu bir tesadüf değil, spor performansı ile finansal istikrarı daha iyi bir şekilde birbirine bağlamak için izlenen net bir stratejinin parçasıydı.

Maliyet kontrolü ile yatırım

Genç oyunculara odaklanmak, Milan'ın daha az yatırım yaptığı anlamına gelmiyordu. Sadece 2018/19 sezonunda, kulüp oyuncu hakları için 150 milyon avrodan fazla harcadı. Elliott yatırım yapmaya devam etti, ancak aynı zamanda maaş maliyetlerini sıkı bir şekilde kontrol altında tuttu.

Hedefli yatırımlar, maaş disiplini ve veriye dayalı oyuncu keşfi kombinasyonu, geçmişteki finansal sorunları tekrarlamadan daha iyi spor performansı sağladı.

Maaş verileri bunu açıkça gösteriyor. Koronavirüs pandemisi sonrasında gelirler güçlü bir şekilde artarken, maaş maliyetleri neredeyse hiç değişmedi. Football Benchmark'ın analizine göre, maaşlar 2019/20 ve 2021/22 arasında 145 milyon avrodan 148 milyon avroya sadece hafif bir artış gösterdi.

Transferlerdeki amortisman maliyetleri de 2020'de yaklaşık 95 milyon avrodan 2022'de 63 milyon avroya düştü. Bunun başlıca nedeni, Milan'ın daha genç oyunculara ve kendi yeteneklerini geliştirmeye daha fazla odaklanmasıydı.

Bu arada gelirler çok daha hızlı arttı. Aynı dönemde, kulübün temel gelirleri, yani oyuncu satışlarından elde edilen gelirler hariç, 164 milyon avrodan 287 milyon avroya yükseldi. Bu, 123 milyon avro veya %75'lik bir artışa tekabül ediyor.

Bu gelişme, AC Milan'ın finansal modelini kökten değiştirdi. 2019/20 sezonunda, gelirlerin %88'i hala maaşlara harcanıyordu ve bu finansal açıdan riskli bir durumdu. 2022'ye gelindiğinde, bu oran %52'ye düşmüştü ve bu oran sağlıklı ve rekabetçi bir seviye olarak kabul ediliyordu.

Sonuç: kulübün yeniden yapılandırılması

Hızla artan gelirler ile sabit maliyetler arasındaki fark, Elliott'un kulübü yapısal olarak nasıl yeniden yapılandırdığını göstermektedir. Yatırımcı, hızlı kar elde etmek istemedi, ancak AC Milan'ı gelecekteki sahipler ve yatırımcılar için yeniden cazip hale getirmek istedi.

Zararları karşılayarak, yönetimi profesyonelleştirerek ve ticari gelirleri artırarak Elliott, sürdürülebilir büyümenin temellerini attı. Bu finansal ve organizasyonel reform dönemi olmasaydı, istikrarlı bir gelecek ve kulübün başarılı bir şekilde satışı mümkün olmazdı.

İstikrarın spor başarısını da beraberinde getirdiği durum

Finansal reformlar, sahada hemen daha iyi sonuçlar getirmez. Futbolda, sahne arkasında yapılan değişikliklerin spor performansında görünür hale gelmesi genellikle birkaç sezon sürer. Elliott yönetimindeki AC Milan'da da durum böyleydi. Ancak kulüp finansal olarak daha istikrarlı hale geldikçe ve organizasyon iyileştikçe, sahadaki sonuçlar da yavaş ama emin adımlarla iyileşmeye başladı.

Milan, 2020/21 sezonunda Avrupa futboluna geri döndü ve o yıl Serie A'da ikinci oldu. Kulüp ayrıca 2018/19 ve 2019/20 sezonlarında Coppa Italia'da yarı finale yükseldi. Bunlar tesadüfi zirveler değil, Milan'ın giderek yeniden güçlendiğinin işaretleriydi. En önemli an, kulübün İtalya şampiyonu olduğu 2021/22 sezonunda geldi. Bu şampiyonluk ani bir başarı gibi değil, birkaç yıllık dikkatli bir yeniden yapılanmanın sonucu olarak algılandı.

Milan'ın toparlanması, tek bir büyük transfer veya riskli bir kumar sayesinde gerçekleşmedi. Bu, esas olarak finansal baskının azalması, daha net seçimler ve kulüp içindeki güvenin artması sonucunda gerçekleşti. Finansal durum daha istikrarlı hale geldikçe, Milan kadrosunu oluştururken, oyuncuları geliştirirken ve teknik kadroyu desteklerken sabırlı davranabildi.

Bu sabır çok önemli oldu. Kulüp içindeki sakinlik, teknik direktör Stefano Pioli ve teknik direktör yardımcısı Paolo Maldini'ye tutarlı bir spor projesi oluşturmak için zaman tanıdı. Bu, Milan'ın tekrar tekrar baştan başlamak zorunda kalmadan süreklilik üzerinde çalışmasını sağladı. Elliott, bu şekilde özel yatırımcıların mutlaka sadece hızlı sonuçlara odaklanmadığını gösterdi. Bu durumda, finansal istikrar aslında spor başarısını mümkün kıldı.

Finansal rakamlar da bu tabloyu doğruluyor. 2021/22 sezonunda Milan'ın cirosu bir önceki yıla göre yüzde 22 arttı. Bu, Milan'ı o yıl büyüyen tek geleneksel İtalyan kulübü yaptı. Kulüp ayrıca yaklaşık 30 milyon avroluk pozitif FAVÖK kaydetti ve net borcunu 101 milyon avrodan yaklaşık 28 milyon avroya düşürdü. Spor performansı ve finansal istikrar, Elliott'un amaçladığı gibi birbirini güçlendirdi.

Milan sonunda lig şampiyonluğunu kazandığında, bu bir mucize gibi değil, politikanın mantıklı bir sonucu gibi hissedildi. Kulüp, yapısını ve istikrarını yeniden kazanmıştı.

Yeni bir döneme hazır

2021/22 lig şampiyonluğu, on bir yıllık şampiyonluk hasretinin sona ermesinden daha fazlasını ifade ediyordu. Aynı zamanda Elliott'un AC Milan'daki çalışmalarını tamamladığını düşünebileceği anı da işaret ediyordu. Ana hedef kupaları kazanmak olduğu için değil, kulübün finansal, organizasyonel ve kültürel olarak yeniden sağlıklı olduğunu gösterdiği için.

Elliott, Milan'ın kimliğini değiştirmeye çalışmadı, aksine onu güçlendirmeye çalıştı. Paolo Maldini gibi kulübün ikonlarına önemli roller vererek ve gençlerin gelişimine ve kulüp kültürüne yeniden yatırım yaparak, Milan gelenek ve modernleşme arasında bir denge kurdu. Kulüp, güncelliğini korumak için zorlamaya çalışmadı, ancak yavaş yavaş net bir kimlik yeniden inşa etti.

Elliott ayrıldığında, AC Milan artık hissedarların acil finansal yardımına bağımlı değildi. Kulüp rekabet gücünü, ticari büyümesini ve profesyonel organizasyonunu geri kazanmıştı. Dikkat çekici bir şekilde, spor alanındaki zirve, kulübün sahipliğinin devriyle aynı zamana denk geldi. Bunun nedeni Elliott'un hızlı kar elde etmek istemesi değil, istikrar çalışmalarının tamamlanmış olmasıydı. Scudetto, şans eseri elde edilen bir başarı değil, yıllar boyunca özenle uygulanan bir stratejinin sonucuydu.

Bu nedenle kulübün RedBird Capital'e satışı riskli bir hamle değil, mantıklı bir sonraki adımdı. Elliott, savunmasız bir kulübü değil, daha fazla büyümeye hazır bir organizasyonu devretti. Milan, hayatta kalmak için yatırım yapmaktan büyüme için yatırım yapmaya geçiş yaptı.

Satıştan sonra bile Elliott'un etkisi görünür olmaya devam etti. Elliott'un o dönemde sağladığı kredinin yakın zamanda yeniden finanse edilmesi, AC Milan'ın artık finansal açıdan istikrarlı ve güvenilir bir organizasyon olarak görüldüğünü gösteriyor. Bu, uygulanan değişikliklerin sessiz ama net bir teyidi.

Gordon Singer'ın özetlediği gibi: "Elliott'un 2018'de kulübü satın almasından bu yana AC Milan'ın başardıklarından gurur duyuyoruz. Elliott ve daha sonra RedBird yönetiminde, hem finansal hem de sportif performans önemli ölçüde iyileşti ve kulüp, 2021/22 şampiyonluğu da dahil olmak üzere önemli kupalar kazandı. AC Milan gibi bir kulübü yönetmek büyük bir sorumluluktur ve RedBird'e gelecekte başarılar diliyoruz."

Elliott, AC Milan için hiçbir maç kazanmadı. Kulübün bir kez daha maçları kazanabilecek konuma gelmesini sağladı.

Bu mini dizinin bu ayın sonlarında yayınlanacak olan bir sonraki bölümü, RedBird'ün bu temeli nasıl devraldığına ve bunun üzerine nasıl inşa etmeye çalıştığına odaklanacak. Bu süreçte, odak noktası istikrardan büyümeye, medya gelişimine ve AC Milan için yeni bir aşamada uzun vadeli değer yaratmaya kayıyor.



