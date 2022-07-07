ÖZEL RÖPORTAJ | Gabriel Jesus: Arsenal'in 'her şeyi kazanmak' için 45 milyon sterlin'lik yeni transferi- ancak yeni Thierry Henry değil

Tek gereken Mikel Arteta ile bir sohbetti ve Gabriel Jesus için karar verildi.

Bu yaz Brezilya Millî Takımı oyuncusu için başka olasılıklar da vardı, ancak kalbi kuzey Londra'ya taşınmaya kararlıydı.

Jesus'un kararı güvenle, Arsenal'de devam eden projeyle ve hırslarının Emirates Stadyumu'nda karşılanabileceğine olan inançla ilgiliydi.

Bu nedenle, 45 milyon sterlin'lik bir transferle Manchester City'den Arsenal'e gitti. Topçular adına ilk maçına cuma akşamı Nürnberg'e karşı hazırlık karşılaşmasında çıkmaya hazırlanan 25 yaşındaki oyuncu, transferinin ardından sadece GOAL'e konuştu.

“Hayatımda projeleri hep sevdim” dedi ve ekledi:

“Edu benimle konuşmaya geldiğinde kulübün fikirlerinden çok memnun kaldım. Gitmek istedikleri yol, yapmak istedikleri şeyler.

"Arsenal'e geleceğimden oldukça emindim. Ama Mikel Arteta ile konuştuktan sonra yüzde yüz emin oldum. Çünkü ona ve bu büyük kulübe güveniyorum. Kendime ve oyunculara da güveniyorum.

"Burada çok fazla yetenek var. Çok iyi ve genç oyuncular. Benim gibi, ben de hâlâ gencim. Yani bu işte herkes bir arada. Bir aile gibi. İstediğim bu."

Jesus, şöyle devam etti:

“Ben zaten Mikel ile çalıştım, bu yüzden onun fikirlerini biraz biliyorum. Nasıl oynatmak istediğini biliyorum. Bence Pep Guardiola'ya oldukça benziyor ve bu çok yakışıyor. Çocuklara yardım etmeye geldim ve bir aile olarak onlarla birlikte öğrenmeye çalışacağım.

"Oyuncu grubundan çok memnunum. İlk gün kulübe katıldığımda herkesi görmek güzeldi.

"Burada büyük bir aile var. İyi oynayacağız, iyi antrenman yapacağız ve sezon sonunda eminim ki bir şeyler kazanacağız.

Bir şey kazanmak Jesus için yeni bir şey olmayacak. Hatta ocak 2017'de Brezilya'dan İngiltere'ye geldiğinden beri onun kadar madalya kazanan çok az oyuncu var.

Guardiola'nın yanındayken dört ayrı kez Premier Lig şampiyonluğunu elde etti ve aynı zamanda Etihad'da geçirdiği süre boyunca üç Lig Kupası bir de FA Cup kazandı.

Kazanmak ona doğal geliyor ve Arteta'nın onu Arsenal'e getirmeye ve yeni görünümlü hücumunun ana figürü olmasını istemesinin nedeni de bu.

Jesus, Kuzey Londra'da kupa kazanmaya devam edeceğini düşünmeseydi, transferi kabul etmeyecekti.

“Her şeyden önce uyum sağlamam gerekiyor. Kulübe uyum sağlayın, oyunculara, oyun tarzlarına oldukları gibi uyum sağlayın.

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"Bundan sonra her şey kendiliğinden gelecektir. Bu futbol. Futbol her yerde aynı.

"Sezon sonunda bir şeyler kazanmak istiyorum. Arsenal'deki herkes gibi. Kendimi bu büyük kulübün tarihinde bir isim yapmanın tek yolu bu."

Jesus ekledi: “Arsenal, büyük bir projesi olan büyük bir kulüp. Edu bana gelecek için ne istediklerini anlattığında, projeyi sevdiğim için Arsenal'e katılmaktan dolayı çok heyecanlandım.

"Kupalar kazanmak istiyorum. Her şeyi kazanmak istiyorum."

Jesus, Sao Paulo'da çocukken, çok fazla Avrupa futbolu izleyemedi.

Ancak herhangi bir maça denk geldiğinde her zaman öne çıkan bir oyuncu vardı. Thierry Henry.

Jesus, Fransız'ı överek büyüdü. Ancak şimdi onun Arsenal'deki ayak izlerini takip etmeye hazırlanırken, Brezilyalı kulüpte kendi başarı hikâyesini yazmak istiyor.

Jesus, "Arsenal derken Thierry Henry'yi kastediyorsunuz" dedi ve ekledi:

"Thierry eşsiz, gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri.

"Ama yeni Thierry Henry olmak istemiyorum. Kendimi bu kulübün tarihinde bir isim yapmak istiyorum.

"Orada olacağım. Maç başına 90 dakika ceza sahası içinde, gol atmaya, yardım etmeye çalışıyorum. Sadece gollerle değil, asistlerle de. Benim tarzım topa sahip olmak, koşmak ve asla durmamak.

"Takımıma yardım ediyorum, takım arkadaşlarıma yardım ediyorum. Evet, o benim."

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