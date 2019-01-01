ÖZEL | Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'ne yetişmesi şüpheli

Cristiano Ronaldo'nun sahalardan en az iki maç uzak kalacağı açıklanırken Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşısında forma giymesi de şüpheli.

Milli Takımı'nın ile oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan 'nun sahalardan en az 2 hafta ayrı kalacak.

Son kontrolleri bugün yapılan yıldız oyuncunun, üst adale sakatlığı nedeniyle 'un 'da oynayacağı ve maçlarında oynayamayacağı kesinlik kazandı.

Juventus'un 10 Nisan'da Şampiyonlar Ligi'nde 'a konuk olacağı maçta da Ronaldo'nun oynaması şüpheli. Yıldız oyuncu ekibine karşı oynasa dahi bir sonraki lig maçı olan mücadelesinde de forma giymeyebilir.

Cristiano Ronaldo, bu sezon Juventus forması giydiği 36 maçta 24 gol atarken 10 asist yaptı.