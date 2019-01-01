ÖZEL | Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'ne yetişmesi şüpheli
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Portekiz Milli Takımı'nın Sırbistan ile oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Cristiano Ronaldo'nun sahalardan en az 2 hafta ayrı kalacak.
Son kontrolleri bugün yapılan yıldız oyuncunun, üst adale sakatlığı nedeniyle Juventus'un Serie A'da oynayacağı Empoli ve Cagliari maçlarında oynayamayacağı kesinlik kazandı.
Yakın dönemin unutulmaz forvet ikilileri
Juventus'un 10 Nisan'da Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a konuk olacağı maçta da Ronaldo'nun oynaması şüpheli. Yıldız oyuncu Hollanda ekibine karşı oynasa dahi bir sonraki lig maçı olan Milan mücadelesinde de forma giymeyebilir.
Cristiano Ronaldo, bu sezon Juventus forması giydiği 36 maçta 24 gol atarken 10 asist yaptı.