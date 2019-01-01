ÖZEL | Napoli, Eljif Elmas'ı neden transfer etti?

Goal'ün İtalya uzmanı Sergio Chesi, Napoli'nin Eljif Elmas'ı neden transfer etmeye karar verdiğini açıkladı.

Eljif Elmas, bonuslar hariç 16 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 'ye transfer oldu. Peki Napoli'nin Eljif'i tercih etmesinin nedeni neydi?

Goal İtalya'dan görüşlerini aldığımız Sergio Chesi, "Geçtiğimiz Ocak ayında Marek Hamsik'in, bu yaz da Amadou Diawara'nın satılmasından sonra Napoli yeni bir orta saha oyuncusu arıyordu. Aynı zamanda Marko Rog'un da ayrılması bekleniyor. Eljif Elmas ise iki sebepten dolayı tercih edildi," diyor ve bu sebepleri şöyle açıklıyor:

"İlk olarak Carlo Ancelotti, Fabian Ruiz ve Piotr Zielinski gibi birkaç rolü üstlenebilen, iki yönlü orta saha oyuncularıyla oynamayı seviyor. İkinci olarak ise Napoli'nin her zaman için büyük potansiyelleri olan genç oyunculara yatırım yapmak ve onları büyük oyunculara dönüştürmek gibi bir stratejisi var."

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"Ancelotti bu sebeplerden ötürü Eljif'in transfer edilmesine onay verdi," diyen Chesi, "Her pozisyonda kaliteli oyuncularla oynamak istiyor ve Eljif de kafasındaki plana uyan bir oyuncu" yorumunu yaptı.