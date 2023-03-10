Arjantin ve Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez, Lionel Messi'nin konuşmasından sonra yaşadıklarını GOAL'e anlattı.

Katar'daki Dünya Kupası zaferinden sadece bir buçuk yıl önce Lionel Messi'nin, millî takımla 15 yıl sonra büyük bir kupa kazandığı unutuldu.

2021 Copa America'da Arjantin A Grubu'nu zirvede tamamlamış ve finale kadar yükselmişti.

Finalede ev sahibi Brezilya ile karşılaşmaya hazırlanan ve uluslararası itibarı tehlikede olan Messi, Arjantinli oyuncuları bir araya getiren ünlü bir konuşma yapmıştı.

Emiliano Martinez, GOAL'e verdiği röportajda Messi'nin bu konuşmasının, onu özüne taşıdığını söyledi.

Arjantinli eldiven, o anları şöyle anlattı:

"Bu konuşma beni gerçekten etkiledi. Kızımdan bahsettiği için gerçekten ağlamak istedim. Eşim Copa America finalinden 10 gün önce doğum yaptı, bu yüzden Messi benimle ilgili, 'Yeni doğan kızını burada bizimle kalmak için görmedi bile' dedi. Messi'nin bunu söylemesi tüylerinizi diken diken ediyor. Benim için o güne gerçekten güzel bir başlangıç oldu."

Tabii ki Arjantin için daha büyük ödül, 2022 Dünya Kupası'nda geldi. Ancak Martinez iyi bir performans sergilemeseydi her şey çok farklı olabilirdi.

Fransa, Kylian Mbappe'nin hat-trick yaptığı maçta geriden geldi ve skoru 3-3 yaparak maçı uzatmalara taşıdı. Horozlar, 123. dakikada kupaya uzanma şansı yakaladı ancak Martinez, ünlü pozisyonda gole izin vermedi.

Villa kalecisi, o pozisyonu şöyle anlattı: "Yatağa gittiğimde, gözlerimi kapattığımda 'Ya o top içeri girseydi?' diye düşünüyorum. O zamanlar tadını çıkaramadım. Çok hızlı gelişti. Kolo Muani ile bir anda karşı karşıya kaldım. Normalde topa koşardım ama onu bekledim.

"Sonra biraz baskı yaptım. Bakın sol kolum ve sol ayağım yakın direğe gidiyor, o esnada ben dua ediyordum. Top oraya gitti sandım. Yüzümü hareket ettirmedim, gözlerimi yumdum ve 'Lütfen bana isabet et' dedim ve top bana çarptı. Yüzümü hiç çevirmedim. Bu muhtemelen kariyerimin en iyi kurtarışı oldu."

Martinez'in kahramanlığı penaltı atışlarına kadar devam edecekti. Arjantin kalecisi, tartışmalı kutlamasını garanti eden penaltı vuruşlarının ardından Altın Eldiven'i kazandı.

GOAL'ün Youtube kanalında Kit Collector'ın Martinez ile yaptığı programın tam bölümüne göz atabilirsiniz.