Bir İtalyan kulübü, mevcut yaz transfer döneminde Real Madrid'in yıldızı Arjantinli Franco Mastantuono'yu transfer etme yarışına dahil oldu.

"AS gazetesi", Mastantuono'nun kendisiyle ilgilenen kulüp sıkıntısı çekmediğini belirtti. Fulham'ın ilgisinin ardından, Fiorentina'nın da onu transfer etme yarışına katıldığı görülüyor.

"Calciomercato"ya göre, İtalyan kulübü net bir santrforu desteklemek amacıyla kanat oyuncuları ve ofansif orta saha oyuncularıyla anlaşmaya odaklanırken, mor-beyazlılar oyuncunun kiralanması konusunda Real Madrid'in nabzını yokladı.

Fiorentina'nın ilgisi gelişirse, İtalyan kulübü transferde bariz bir avantaja sahip olacak; zira Mastantuono aynı zamanda İtalyan vatandaşlığına da sahip ve dolayısıyla Avrupa Birliği dışından gelen oyunculara ayrılan bir kontenjanı işgal etmeyecek.

Fulham ise, AS gazetesinin daha önce açıkladığına göre, oyuncuyu bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Real Madrid açısından ise kiralama tek seçenek olarak öne çıkıyor; çünkü Madrid ekibi, Arjantinli oyuncunun genç yaşı (18 yaşında) ve geçen yaz onun için ödediği 63,2 milyon euroluk yüksek meblağ nedeniyle oyuncu üzerindeki kontrolü kaybetmek istemiyor.

Önümüzdeki 1 Ağustos'ta Real Madrid, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında ilk resmi hazırlık maçında rakibi Fiorentina ile karşılaşacak.