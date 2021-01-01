ÖZEL | Andreas Beck: Beşiktaş'ta Thomas Tuchel'in zihniyetine sahiptim

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Andreas Beck o dönemde, Chelsea Menajeri Thomas Tuchel'in sahip olduğu zihniyet ile oynadığını söylüyor.

Andreas Beck 2015-16 sezonunda Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonluğun ardından siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurdu.

Şimdilerde Belçika 1 Lig ekiplerinden KAS Eupen'de forma giyen Alman oyuncu, Stuttgart günlerinden öğretmeni Thomas Tuchel ile ilişkisini Goal'e anlattı.

34 yaşındaki oyuncu, Stuttgart ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadığı dönemlerde Thomas Tuchel'in oyun disiplinine sahip olduğunu söylüyor.

Andreas Beck ne dedi?

Andreas Beck, Chelsea Menajeri Thomas Tuchel hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.

"Stuttgart'a ilk gittiğimde Thomas, U-13 takımını çalıştırıyordu. Daha sonra U-19 şampiyonu olduk ve o yardımcı antrenördü. Benden 10 yaş büyüktü ve o zamanlar ilişkimiz abi-kardeş gibiydi."

"Thomas, Mainz ve Dortmund'u çalıştırırken ben de Stuttgart ve Hoffenheim'da profesyonel oldum. Birbirimizle birçok maçta karşı karşıya geldik."

"Şu anda bile arada mesajlaşıyoruz. Kariyerinde iyi bir yere geldi ve bunu beğeniyorum. En iyilerinden biri. Eşsiz bir enerjiye sahip özel bir karakter. Dünya çapında bir teknik direktör olmaya odaklanmıştı ve tam da öyle oldu."

"Şu anda dünyanın en büyük takımlarından birini yönetiyor ama yine de kariyerine daha yeni başladığını ve daha iyisini yapbileceğini düşünüyorum."

"Zekâsını gerçekten takdir ediyorum. Thomas çalıştığım en iyi teknik direktörlerden biriydi. Oyunculara taktiksel ve teknik olarak nasıl oynayacağını çok iyi öğretiyor. Ayrıca psikolojik olarak da öğrencilerine yardımcı olan bir menajer, bunu yapmak zordur. Senden her şeyini vermeni istiyor."

Alman oyuncu Thomas Tuchel'in maç esnasındaki zihniyetini Stuttgart ve Beşiktaş dönemlerinde uyguladığını belirtiyor.

"Bazı teknik adamlar maçtan önce 'Git ve keyfini çıkar' der ama Thomas, 'Keyfini çıkar ama her şeyini vererek' der. Stuttgart ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadığımda sahip olduğum zihniyet buydu. Bayern Münih gibi takımlarla benzer bir zihniyet."

"Evet eğleniyorsun ve tadını çıkarıyorsun ama Tuchel gidip her şeyini verene kadar savaşmanı ve bu sürecin tadını çıkarmanı istiyor."

Thomas Tuchel ve Ralf Rangnick ile çalışan Andreas Beck, iki teknik adam arasında benzerlikler olsa da farklı karakterler olduğunu söylüyor.

"Thomas Tuchel ile Ralf Rangnick arasında benzerlikler var ama aynı zamanda iki farklı karakter. Ralf kariyerimdeki en önemli isimlerden biriydi. Bana çok şey öğretti. O da öğrencilerinden çok şey ister."

Andreas Beck, Ralf Rangnick'in Bundesliga'ya farklı bir oyun tarzı kazandırdığını ve öncü olduğunu belirtiyor.

"Ralf, Bundesliga'da kesinlikle yenilik yaptı. Hoffenheim'da bu inanılmaz pres oyununu oynadık. Evimizde Jürgen Klopp'un Dortmund'u ile oynuyorduk, 4-1 kazandık ve Klopp'un daha sonra "Böyle oynamamız gerek!" dediğini hatırlıyorum."

"Hoffenheim'daki oyunu RB Leipzig de oynadı; hepsi onun fikri. Ralf'ın bir mirası var ve herkes onu hatırlayacak."

"Yenilik getirdi, bir şeyleri değiştirmek istedi ve şimdi Dortmund ile Bayern Münih'in seviyesini görüyorsunuz. Manchester City de Pep Guardiola ile aynı şeyi yapıyor."

Kariyeri hakkında da açıklamalar yapan Alman oyuncu, Hoffenheim dönemlerinde Lyon'un kendisiyle ilgilendiğini söylüyor. Andreas Beck, Beşiktaş zamanlarını da iyi sözlerle anıyor.

"Lyon benimle ilgileniyordu görüşmeler yapılmıştı. Newcastle ile de görüşmeler olduğunu biliyorum ancak sonra Ralf, Hoffenheim'dan ayrıldı ve benim de geleceğim belirsizleşti."

"Hoffenheim ile kontratımı yenileyip beş yıl kaptanlık yaptım bu yüzden pişman olmadım. Ama Beşiktaş gibi büyük bir kulüpten teklif gelince kabul ettim. İnanılmaz bir takımdı, orada oynamış olmam doğru bir karardı."

"Juventus'tan teklif almıştım ama anlaşmayı tamamlayamadık. Kontrat hazırdı ama yaza kadar bekledim ve yeni teknik direktör Antonio Conte, Serie A'yı bilen oyuncular istedi. Bu yüzden olmadı."

"Şimdi 34 yaşındayım, zaman hızlı geçiyor. Eupen'de her şeyin keyfini çıkarıyorum çünkü bir gün oynamayı bırakacağımı biliyorum."

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