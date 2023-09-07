Ozan Tufan, Hull Cİty forması ile 2023-24 sezonuna yüksek perdeden girdi.

İngiltere Champisonship'te Hull City forması giyen Ozan Tufan, 2023-24 sezonuna oldukça formda başladı. Türk orta saha, bu formunun karşılığını aldı ve Championship'te ayın oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Ozan Tufan'ın 2023-24 sezonu performansı

Millî futbolcu, yeni sezonda Hull City'nin ligde oynadığı beş maçın dördünde forma giydi.

Son oynanan Leicester City mücadelesinde sakatlığı nedeniyle oynayamayan Tufan, ligde çıktığı dört maçta dört gol kaydederek harika bir performans sergiledi.

Haberin devamı aşağıda

28 yaşındaki iki yönlü orta saha, ligin ikinci haftasında oynanan Sheffield United maçında hat-trick yaptı.

Hull City'yi ne bekliyor?

Kaplanlar, millî aranın ardından 15 Eylül'de Coventry'yi konuk edecek. Hull City, bir sonraki maçta ise yine evinde Leeds United ile karşı karşıya gelecek.

Gelecek maç Championship HUL COV Bilgi

Liam Rosenior'un ekibi, millî araya 10 puanla 6. sırada girdi.