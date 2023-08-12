İngiltere’deki performansıyla yeniden milli takıma dönmek isteyen Ozan Tufan, ligin ikinci haftasına damga vurdu.

Kariyerini Türk iş adamı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Championship takımlarından Hull City’de sürdüren milli futbolcumuz Ozan Tufan, takımının ligin ikinci haftasında Sheffield Wednesday’ı 4-2 yendiği karşılaşmada hat-trick yaptı ve kariyerinde ilk kez bu başarıyı yakaladı. Hull City’nin 36. Dakikada geriye düştüğü maçta 45’te penaltı vuruşuyla skora dengeyi getiren golü atan Ozan, ikinci yarıda da takımını galibiyete taşıdı.

Karşılaşmanın 58 ve 70. Dakikalarında attığı gollerle Hull City’yi rahatlatan Ozan, 79. Dakikada alkışlar arasında yerini Aaron Connolly’e bıraktı. Ozan geride bıraktığımız sezonda takımıyla 42 lig karşılaşmasına çıkarken bu maçlara sekiz gol sığdırmış ve Hull City’nin en istikrarlı oyuncularından biri olarak öne çıkmıştı.

Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor

İngiliz takımının taraftarlarının en sevdiği oyuncular arasında gösterilen Ozan, kariyerinin bu bölümünde Türkiye’ye dönme düşüncesinin olmadığını açıklamıştı.

Öte yandan bu ligde bu galibiyetle ilk üç puanını alan Hull, geçtiğimiz hafta deplasmanda alınan Norwich yenilgisini de unutturdu. Acun Ilıcalı’nın takımı ligde 19 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda İngiliz futbolunun köklü kulüplerinden Blackburn’e konuk olacak.