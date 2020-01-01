Bundesliga

Ozan Kabak için iki dev karşı karşıya

Goal
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Ozan Kabak Schalke 10202020
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Schalke 04 forması giyen milli stoper Ozan Kabak, Avrupa’nın dev kulüplerini birbirine düşürdü.

Hakan Çalhanoğlu’nun da formasını giydiği AC Milan, Ozan Kabak için yaz transfer döneminin son günlerde Schalke 04 ile görüşmeler yapmış ancak pazarlıklar olumsuz sonuçlanmıştı.

Calciomercato’nun haberine göre AC Milan henüz bu transferden vazgeçmedi. Sportif direktör Paolo Maldini’nin Mateo Musacchio’yu satıp bu isimden gelen parayla Ozan Kabak’ı kadroya katmayı planladığı ifade edildi.

Ancak Liverpool’da yıldız savunmacı Virgil van Dijk’ın yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle ameliyat olması, İngiliz devinin de Ozan Kabak’ı gündemine almasına neden oldu.

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    Alman kulübünün devre arasında 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Ozan Kabak’ı bırakmaya hazır olduğu iddia edildi.

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