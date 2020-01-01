Ozan Kabak için iki dev karşı karşıya

Schalke 04 forması giyen milli stoper Ozan Kabak, Avrupa’nın dev kulüplerini birbirine düşürdü.

Hakan Çalhanoğlu’nun da formasını giydiği AC , Ozan Kabak için yaz transfer döneminin son günlerde 04 ile görüşmeler yapmış ancak pazarlıklar olumsuz sonuçlanmıştı.

Calciomercato’nun haberine göre AC Milan henüz bu transferden vazgeçmedi. Sportif direktör Paolo Maldini’nin Mateo Musacchio’yu satıp bu isimden gelen parayla Ozan Kabak’ı kadroya katmayı planladığı ifade edildi.

Ancak ’da yıldız savunmacı Virgil van Dijk’ın yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle ameliyat olması, İngiliz devinin de Ozan Kabak’ı gündemine almasına neden oldu.

Daha fazla takım

Alman kulübünün devre arasında 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Ozan Kabak’ı bırakmaya hazır olduğu iddia edildi.