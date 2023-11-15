Ozan Kabak: Fatih Terim benim çocukluk idolüm

Kariyerini Bundesliga’da sürdüren milli futbolcumuz, Fatih Terim’in kendisi için olan önemine değindi.

Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra Avrupa’ya transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak, Fatih Terim’in kariyerine yaptığı katkıya dikkat çekti. Galatasaray’da A takım formasını kendisine teslim eden Terim’in kendisi için her zaman çok özel bir isim olduğunu ifade eden genç futbolcu, deneyimli teknik direktörün kendisine olan güveninin özgüveni açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Ozan ne söyledi?

“Fatih Terim bizim için her zaman efsane, idol olmuştur. Sadece oyuncular değil tüm ülke için öyle. İnanılmaz şeyler başardı. Çocukken bile onu idol olarak görüyordum. 17, 18 yaşlarındayken kendisiyle çalıştım. Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkmamı sağladı, bana inandı. O benim futbol hayatımdaki en önemli kişi. Fatih Terim ile yollarımız kesiştiği için çok mutluyum”

Galatasaray ile genç yaşta Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterdikten sonra Stuttgart, Schalke, Liverpool, Norwich formaları giyen Milli oyuncumuz Ozan Kabak, 7 milyon euroya transfer olduğu Hoffenheim'da kendini buldu. Bu sezon takımıyla sekiz karşılaşmaya çıkan Ozan, bir de gol atarken, Bundesliga’daki tüm futbol otoritelerine kendini kabul ettirmeyi başardı.