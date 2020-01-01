Serie A

Ozan Kabak adım adım Milan’a

La Gazetta dello Sport
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ozan kabak 30092020
Schalke
Serie A ekibi AC Milan, Ozan Kabak’ın transferi için kulübü Schalke 04 ile görüşmelerini sürdürüyor.

La Gazetta dello Sport’un haberine göre AC Milan ve Schalke 04’ün Ozan Kabak için yaptığı transfer pazarlığında fark 5 milyon euro’ya kadar indi.

Alman ekibinin milli stoper için kapıyı 25 milyon euro’dan açtığı ancak daha sonra bu bedelde indirime gittiği belirtildi.

15 milyon euro bütçesi olan AC Milan’ın, sözleşmeye bonus maddeleri ekleyerek Schalke 04’ü ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.

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    İtalyan devi, Ozan Kabak transferinde orta yol bulunamaması halinde aynı takımdan Matija Nastasic’i kiralamayı düşünüyor.

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