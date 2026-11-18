Globe Soccer Ödülleri, 17. organizasyon için küresel taraftar oylamasının bugünden (çarşamba) itibaren başladığını duyurdu. Futbolun önde gelen yıldızlarını, kulüplerini ve teknik direktörlerini bir araya getiren yarışta, Şampiyonlar Ligi'ni üst üste ikinci kez kazanan Paris Saint-Germain'in yıldızları ile 2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya Milli Takımı'nın yıldızları ön plana çıkıyor.

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Kazananlar, 28 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek törenle açıklanacak.

Geçen yılki organizasyonda Dünyanın En İyi Oyuncusu ödülünü kazanan Fransız yıldız Ousmane Dembélé, dünya futbolunun önde gelen yıldızlarından oluşan 26 kişilik listede unvanını korumak için yeniden yarışıyor. Listede Paris Saint-Germain'den yedi takım arkadaşı da yer alıyor: Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha ve adaylar arasında 2026 yılında hem Şampiyonlar Ligi hem de Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan tek isim olan Fabián Ruiz.

Listede ayrıca Ruiz'in Dünya Kupası şampiyonu İspanya Milli Takımı'ndaki üç takım arkadaşı Pau Cubarsí, Rodri ve genç yıldız Lamine Yamal'ın yanı sıra Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı'yı kazanan Fransız Kylian Mbappé ile Bayern Münih'in ikilisi Harry Kane ve Michael Olise de bulunuyor.

La Liga, En İyi Oyuncu yarışında yedi adayla güçlü bir şekilde temsil edilirken Premier Lig temsilcileri arasında Arsenal'in üçlüsü Declan Rice, Bukayo Saka ve William Saliba, Manchester City'den Erling Haaland, Liverpool'dan Dominik Szoboszlai ve Manchester United'dan Bruno Fernandes yer alıyor. Inter Miami'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi de daha önce 2015'te kazandığı ödülün adayları arasına geri dönüyor.

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En İyi Forvet ödülünde 14 oyuncu yarışacak. Bu kategoride Messi, Haaland, Mbappé ve Kane öne çıkarken Luis Díaz ile Julián Álvarez, En İyi Oyuncu adayları arasında yer almadan yalnızca bu kategoride aday gösterilen isimler oldu.

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En İyi Orta Saha kategorisinde 14 oyuncu yarışacak. Bunlardan sekizi aynı zamanda En İyi Oyuncu ödülüne de aday. Listenin başını Real Madrid ve İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Jude Bellingham çekiyor. Listede ayrıca Real Madrid'deki takım arkadaşı Federico Valverde, Manchester City'nin ikilisi Rayan Cherki ve Enzo Fernández, Arsenal'den Martin Ødegaard, Como'dan Nico Paz ve Barcelona'dan Pedri de bulunuyor.

En İyi Defans Oyuncusu ödülünde ise Paris Saint-Germain oyuncuları dikkat çekiyor. On kişilik aday listesinde Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes ve Willian Pacho'nun yanı sıra Pau Cubarsí, William Saliba, Real Madrid'den Marc Cucurella, Arsenal'den Gabriel Magalhães, Bayern Münih'ten Dayot Upamecano ve Inter'den Federico Dimarco yer alıyor. Dimarco, adaylar arasında 2026 Dünya Kupası'nda forma giymeyen tek defans oyuncusu olmasının yanı sıra En İyi Oyuncu ödülüne de aday.

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En İyi Kaleci yarışında ise Dünya Kupası şampiyonu İspanya Milli Takımı'nın üç kalecisi Unai Simón, David Raya ve Joan Garcia'nın yanı sıra New Jersey'de oynanan Dünya Kupası finalinde o da forma giyen Arjantinli Emiliano Martínez listede yer alıyor.

Kadın futbolunda ise En İyi Kadın Oyuncu adayları arasında Alexia Putellas, Ewa Pajor ve Melchie Dumornay öne çıkıyor. Son üç organizasyonda ödülü kazanan Aitana Bonmatí ise Barcelona Kadın Takımı'nda sakatlıklarla geçen bir sezonun ardından listede yer almadı.

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Bonmatí bireysel yarışta yer almasa da 2026 yılında dört kupa kazanan Barcelona, En İyi Kadın Kulübü ödülüne aday altı kulüp arasında bulunuyor. Barcelona erkek takımı da Avrupa'nın beş büyük ligi, Brezilya ve Suudi Arabistan'daki yerel ve kıta organizasyonlarının şampiyonlarından oluşan seçkin bir grupla birlikte En İyi Erkek Kulübü ödülü için yarışıyor.

En İyi Teknik Direktör kategorisinde Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Luis Enrique ile Dünya Kupası şampiyonu İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, on adaydan oluşan listenin başında yer alıyor. Listede Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas ve Aston Villa'nın teknik direktörü Unai Emery de bulunuyor.

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En İyi Yükselen Yıldız ödülünde 14 genç yetenek yarışacak. Pau Cubarsí'nin öne çıktığı listede Real Madrid'in dörtlüsü Yan Diomande, Endrick, Carlos Espí ve Arda Güler'in yanı sıra Bayern Münih'ten Lennart Karl ve Paris Saint-Germain'den Warren Zaïre-Emery de yer alıyor.

Orta Doğu'nun En İyi Oyuncusu ödülünde ise Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 2023'ten bu yana elinde tuttuğu unvanı korumayı hedefliyor. Ronaldo; Al Nassr'daki takım arkadaşları João Félix ve Sadio Mané, Al Hilal forması giyen vatandaşı Rúben Neves, Al Ahli'nin ikilisi Ivan Toney ve Édouard Mendy, Faslı Yassine Bounou ve Soufiane Rahimi ile 2026 Dünya Kupası'nın öne çıkan yıldızlarından Meksikalı Julián Quiñones'in rekabetiyle karşı karşıya. Al Qadsiah'ın oyuncusu Musab Al-Juwayr ise on kişilik listedeki tek Suudi oyuncu.

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Bu yılki organizasyonda, köklü bir futbol mirasına ve kuşaklar boyu süregelen bir taraftar kitlesine sahip kulüpleri onurlandırmak amacıyla "Taraftarların Seçimiyle Tarihi Kulüp Ödülü" ilk kez verilecek. Avrupa, Güney Amerika ve Afrika'daki 11 ülkeden 16 kulübün yer aldığı listenin başını Real Madrid çekiyor. Listede Milan, Bayern Münih, Liverpool, Benfica, Boca Juniors, Flamengo ve Mısır ekibi Al Ahly de bulunuyor. Bu ödülün ilk turu tamamen taraftar oylarıyla belirlenecek.

Taraftar oylaması, 14 kategoriden 12'sinde 30 Kasım'a kadar vote.globesoccer.com adresi üzerinden devam edecek. Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler, final aşamalarına kalacak adayları belirleyecek.

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İkinci turda taraftar oyları, Marcello Lippi, Antonio Conte, Iker Casillas ve Luis Figo gibi futbolun önde gelen isimlerinden oluşan Globe Soccer jürisinin oylarıyla birleştirilerek kazananlar belirlenecek.

Törende Globe Soccer ödüllerinin yanı sıra, nihai sonuçların onaylanmasının ardından LaLiga'nın 2025-2026 sezonu ödüllerini kazananlar da onurlandırılacak.

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Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal sezonun en iyi oyuncusu ödülünü alırken teknik direktörü Hansi Flick de en iyi teknik direktör ödülünü kazanacak. Şu anda Real Madrid forması giyen forvet Carlos Espí ise Levante'deki başarılı sezonunun karşılığında 23 Yaş Altı En İyi Oyuncu ödülüne layık görülecek.

Sezonun en iyi golü ödülü, Mart 2026'da Elche karşısında kendi yarı sahasından uzak mesafeden yaptığı olağanüstü vuruşla Real Madrid'in oyuncusu Arda Güler'e verilecek. Barcelona'nın kalecisi Joan Garcia ise geçen ocak ayında şehir rakibi Espanyol karşısında yaptığı etkileyici kurtarışla sezonun en iyi kurtarışı ödülünü alacak.

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Globe Soccer Ödülleri'nin geçen yılki organizasyonu, 200'den fazla ülke ve bölgeden 30 milyonu aşkın taraftar oyu toplayarak küresel erişimini ve futbolseverlerin yoğun ilgisini bir kez daha kanıtlamıştı.

17. organizasyonda, 14 ana kategorinin yanı sıra futbol dünyasındaki olağanüstü başarı ve katkıları onurlandırmak amacıyla her yıl verilen kariyer ödülleri ve özel ödüller de yer alıyor.

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Taraftar oylamasına açık 12 kategori şunlar:

En İyi Oyuncu En İyi Kadın Oyuncu En İyi Erkek Kulübü En İyi Kadın Kulübü En İyi Teknik Direktör En İyi Forvet En İyi Orta Saha En İyi Defans Oyuncusu En İyi Kaleci En İyi Yükselen Yıldız Orta Doğu'nun En İyi Oyuncusu Taraftarların Seçimiyle Tarihi Kulüp Ödülü

Globe Soccer Ödülleri'nde adayların tam listesi