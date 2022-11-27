Ousmane Dembele: Milli takımla en iyi dönemimi geçiriyorum

Fransa Milli Takımı'nın Barcelona forması giyen yıldızı Ousmane Dembele, Katar'da düzenlenne 2022 Dünya Kupası devam ederken Fransız basınından Telefoot'a konuştu. Danimarka karşısındaki performansını en iyi milli maçı olarak değerlendiren Dembele, teknik heyetin isteklerini yerine getirebildiği için mutlu olduğunu söyledi.

"Hocamız benden hücumda tehlike ve kaos yaratmamı istiyor. Ben de onun isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum.

Bunun yanında her zaman savunma katkısı da vermem gerekiyor. Bunu yapmak özellikle böyle bir turnuvada son derece önemli.

Pavard ve Kounde harika stoperler. Benim ne zaman topla buluşmam gerektiğini çok iyi anlıyorlar. Onlarla hem sahada hem de saha dışında çok fazla konuşuyoruz.

Şu anda Kylian Mbappe ile aynı anda oynuyoruz ve kendimizi çok iyi hissediyoruz. Mbappe çok hareketli bir oyuncu ve sahada onu bulmak oldukça kolay.

Yıllar geçtikçe milli takımda kendimi daha rahat hissediyorum. Hem sahada hem de saha dışında işler çok daha iyi gidiyor.

Kendimi çok iyi hissediyorum ve her zaman eğlenmeye çalışıyorum"