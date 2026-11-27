Jarrod Bowen, West Ham'ın üst lige çıkamaması halinde sezon sonunda geleceği hakkında görüşmeler yapılacağını söyledi. Kaptan, geçen sezonki küme düşmenin ardından takımda kaldı ancak West Ham, Championship'e uyum sağlamakta zorlandı. Takım, üst sıralardaki Stoke'u ağırlamadan önce yeni teknik direktör Scott Parker yönetiminde çıktığı dört maçta da galibiyet alamadı.

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Bowen, küme düşmenin ardından West Ham'da kaldı

West Ham'ın 14 yıl sonra ilk kez ikinci lige düşmesinin ardından Premier Lig kulüpleri Bowen'a ilgi gösterdi. Ancak forvet, kulübün üst lige çıkma mücadelesine yardımcı olmak için şartları yeniden düzenlenmiş, 2030'a kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı. Bowen, West Ham formasıyla 300. maçına salı günü Portsmouth karşısında alınan 1-0'lık yenilgide çıktı.

“Küme düştükten sonra hiç ayrılmak istemedim,” dedi Standard Sport'a. “Her zaman buna bir şans vermek, ‘Bu kulübü Premier Lig'e geri çıkarabiliriz’ demek istedim. Bunun öncüsü olmak istedim.”

Bowen'ın geleceği için yükselme şartı

Ancak 29 yaşındaki oyuncu, Championship'te ikinci bir sezon geçirmenin geleceğini yeniden değerlendirmesini gerektireceğini kabul etti. “Geleceğin çok ilerisine bakmanın yanlış olduğunu düşünüyorum çünkü enerjinizi bu sezona vermeniz gerektiğine inanıyorum,” dedi.

“Ama bunu başaramazsak sezon sonunda oturup konuşacağız. Şimdilik bütün enerjimizi bu sezona vermemiz gerektiğini düşünüyorum çünkü özel bir başarı elde edebiliriz.”

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West Ham, Championship'te zorlanıyor

West Ham, ligdeki ilk 17 maçının yalnızca altısını kazandı ve 13. sırada yer alıyor. Kasım ayının başında Nuno Espirito Santo'nun yerine gelen Parker ise henüz galibiyet alamadı. Bowen, “Geldiğinden beri yeni bir soluk oldu,” diyerek Parker'ın gidişatı değiştireceğine inandığını daha önce söylemişti .

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“Elbette burada takılıp kalmak istemezsiniz,” diye ekledi kaptan. “Hemen geri dönüp Premier Lig'de olmak istersiniz, tabii ki istersiniz. Ama dediğim gibi, bu insanların düşündüğü ya da beklediği kadar kolay değil.”

West Ham'ı Stoke sınavı bekliyor

West Ham, bu hafta sonu ikinci sıradaki Stoke'u ağırlayacak.

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Konuk ekip son yedi lig maçının altısını kazandı. West Ham'ın evinde yenilmesi, play-off sıralarından daha da uzaklaşmasına neden olacak.