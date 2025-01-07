Osimhen, Napoli başkanını sinir küpü etti! 'Söyleyin Galatasaray'a...'

İtalyan devi Napoli'nin başkanı, Osimhen için Galatasaray'a mesaj gönderdi.

Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katmıştı.

Yıldız golcü, her seferinde ocak ayında takımdan ayrılacağına yönelik iddialara net bir dille cevap vererek Galatasaray'da kalacağının altını çizmişti.

Nijeryalı yıldızı bonservisiyle elden çıkararak kaynak yaratmak isteyen Napoli ise bu durumda çalışmalarına hız verdi.

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NE SÖYLENDİ? Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, Victor Osimhen ile görüşmek adına geçtiğimiz aylarda İstanbul'a geldi. La Repubblica'nın haberine göre Victor Osimhen, La Repubblica'nın haberine göre gerçekleşen görüşmede Manna'ya sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını bir kez daha ifade etti.

NE OLDU? Giovanni Manna ile yaptığı görüşmede Victor Osimhen, Napoli'ye geri dönüşü konusunda kapıyı net bir şekilde kapatırken Manchester United ihtimali de gündeme geldi. Nijeryalı oyuncunun ocak ayında United'a transferini de reddettiği vurgulandı.

La Repubblica, Osimhen'in kararı sonrası Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in son derece sinirlendiğini belirtti. Hem Napoli'ye dönüşün hem de Manchester United'a transferin reddedilmesi sonrası De Laurentiis'in, " Olduğu yerde kalsın, Galatasaray'a söyle onu alsın" şeklinde mesaj gönderdi.