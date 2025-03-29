Osimhen'den Galatasaray'a veda: Yeni takımı sonunda netleşti!

Nijeryalı golcünün Manchester United'da oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Manchester United, uzun süredir aradığı elit forveti bulmuş olabilir. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in, Manchester United'a transfer olmaya istekli olduğu ve Napoli'nin bu yaz oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Nijeryalı yıldız, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 30 maçta 26 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti. Özellikle Jose Mourinho'nun Aralık 2023’te kendisini “dünya çapında bir forvet” olarak tanımlamasının ardından, ismi sıkça gündeme geldi.

65 milyon sterline transfer olabilir

TBR'nin haberine göre, Osimhen’in sözleşmesinde 65 milyon sterlinlik bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Ancak Napoli yönetimi, oyuncunun ayrılığı konusunda o kadar istekli ki, bu tutarın altında bir teklifi de değerlendirmeye hazır.

İtalyan ekibi, Osimhen’in menajerlerine şimdiden transfer görüşmeleri yapmaları için izin verdi. Bu gelişme, Manchester United için büyük bir avantaj anlamına geliyor. Zira, kulüp teknik direktörü Ruben Amorim, yeni sezonda Osimhen’i kadrosunda görmek istiyor.

İngiltere dışında hiçbir yere gitmek istemiyor

Osimhen’e Suudi Arabistan’dan da teklifler geldiği bildiriliyor ancak oyuncunun önceliği kesinlikle Premier Lig. TBR’nin kaynaklarına göre, yıldız forvet “yalnızca İngiltere’ye gitmeye odaklanmış durumda”. Bu da Manchester United için pazarlık sürecini kolaylaştıracak bir etken.

Ancak Kırmızı Şeytanlar yalnız değil. Chelsea’nin geçen yaz Osimhen’e çok yaklaştığı ve bu yaz tekrar devreye girebileceği ifade ediliyor. Ayrıca Arsenal, Aston Villa ve Newcastle United da yıldız golcüyü transfer listesine eklemiş durumda.

Amorim 11 oyuncuyu gönderip kadroyu yenilemek istiyor

Ruben Amorim’in takımı yeniden yapılandırma planı kapsamında 11 oyuncuyla yollarını ayırması bekleniyor. Bu nedenle transferde yüksek harcamalara gidilmesi öngörülüyor. Osimhen, bu planın en önemli parçası olabilir.

Öte yandan Manchester United’dan La Liga temsilcisi Real Betis’e kiralanan Antony, teknik direktör Manuel Pellegrini’den övgü aldı. “Antony çok özel bir oyuncu. Sadece yeteneğini değil, takıma olan katkısını da gösteriyor” diyen Pellegrini, Brezilyalı oyuncunun olgunlaştığını vurguladı.

Manchester United cephesi ise Sporting Lizbon forması giyen Morten Hjulmand’ı da transfer listesine ekledi. Amorim’in sistemine uygun bir orta saha olarak değerlendirilen Danimarkalı oyuncu için yaz aylarında resmi girişim yapılması bekleniyor.