Osimhen cephesinde işler karışıyor: Aklında tek bir lig var

Galatasaray'ın gelecek sezon takımda tutmak için çaba gösterdiği Victor Osimhen'in aklında Premier Lig var.

Victor Osimhen'in transfer bilmecesi her geçen gün daha da derinleşiyor. NTVSpor'un İtalyan basınına dayandırdığı habere göre, Nijeryalı golcünün yaz planlarına dair dikkat çeken bir tablo çiziyor.

Galatasaray’ın umutla beklediği yıldız için Premier Lig ışıkları yeniden parladı.

Osimhen'i isteyen kulüplerden biri de Juventus'tu. Ancak Torino kulübünün Jonathan David’i kadrosuna katmaya çok yaklaştığı söyleniyor. Juve’nin elini kolunu bağlayan temel konu ise hâlâ aynı: Dusan Vlahovic’i elden çıkaramamak.

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Buna ek olarak Napoli’nin, Serie A içinden bir rakibe Osimhen’i 75 milyon euro gibi “indirimli” bir bedelle satmaya sıcak bakmadığı da söyleniyor.

İtalyan medyasına göre artık Galatasaray da Osimhen defterini kapatmış durumda. Haberde, 26 yaşındaki golcünün hem Galatasaray hem de Suudi Arabistan ekiplerinden gelen teklifleri geri çevirdiği ileri sürüldü.

Osimhen’in önceliğinin Premier Lig olduğu, özellikle de Chelsea’den somut bir teklif beklediği öne sürülüyor.

Ancak bu bekleyiş Napoli cephesinde sabırları taşırmış durumda. Osimhen'in kararını hâlâ netleştirmemesi, kulüp yönetimini fazlasıyla rahatsız etmiş görünüyor. İddialara göre süreç uzarsa, Napoli’nin radikal bir hamleyle Osimhen’i genç takıma göndermeyi düşündüğü konuşuluyor.