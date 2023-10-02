Oscar Gloukh: Barcelona’dan teklif aldım ama Real Madrid taraftarıyım

Salzburg forması giyen İsrailli oyuncu kariyerinin ilerleyen bölümünde Real Madrid forması giymek istiyor.

Salzburg’un genç yıldızı Oscar Gloukh Ocak 2023’te Barcelona’dan transfer teklifi aldığını açıkladı. İsrail futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak öne çıkan Gloukh, Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’ya karşı attığı golle tüm dikkatleri üzerine çekerken, Katalan ekibinin teklifini reddetmesini çocukluğundan bu yana Real Madrid taraftarı olmasıyla açıkladı.

Hayali Real Madrid

Forbes İsrail’e konuşan Gloukh, günün birinde Real Madrid forması giymenin en büyük hayali olduğunu ifade ederken, “Salzburg’a imza atmak üzereyken Barcelona devreye girdi ve beni istediler. Kendimi bildim bileli Madrid taraftarıyım. En büyük hayalim Real formasıyla Bernabeu'da oynamak. Bu benim için zirve noktası olurdu” şeklinde konuştu.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Arda Güler’i de transfer etmek isteyen Barcelona, Fenerbahçe ile anlaşsa bile Arda’nın Real Madrid forması giymek istemesi nedeniyle bu transferi gerçekleştirememişti. Şu ana kadar tüm kulvarlarda 10 gollük katkı yapan Gloukh’un önümüzdeki yıllarda Salzburg’a önemli bir bonservis kazandırarak takımdan ayrılması bekleniyor.