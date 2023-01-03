Hull City'nin bir dönem Denizlispor forması da giyen Kolombiyalı golcüsü, attığı gollerle ligin en etkin hücumcularından biri oldu.

Türk iş adamı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City son haftalarda aldığı iyi sonuçlarla çıkışa geçerken, bir dönem Denizlispor forması giyen Kolombiyalı golcü Oscar Estupinan'ın yükselen form grafiği de dikkat çekiyor.

Oynadığı son üç maçta da gol bulan 26 yaşındaki santrfor toplam gol sayısını 11'e yükseltirken, gol krallığı yarışında da ikinci sırada yer alıyor.

Kariyerinin en iyi dönemini geçtiğimiz sezon Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında geçiren Estupinan, burada oynadığı 28 maçta 15 gol atarak ligin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu.

Süper Lig'de yedi gol attı

Yaz transfer döneminde Hull City'nin yolunu tutan Estupinan, 2019-2020 sezonunda Denizlispor formasıyla Süper Lig'de de boy göstermiş ve 28 maçta yedi gol atmıştı.

İlk olarak 2015'te ülkesinin Once Caldas takımıyla adından söz ettiren golcü oyuncu, bir dönem Barcelona SC formasıyla Ekvador Ligi'nde de forma giymişti.

Bu sezon yakaladığı istatistiklerle Championship'teki en etkili hücum oyuncularından biri olan Estupinan'ın Premier Lig takımlarının radarında olduğu bilinirken, Hull City'nin yıldız oyuncunun satışıyla önemli bir gelir elde etmesi bekleniyor.