Orri Steinn Oskarsson babasının takımına hat-trick yaptı

Copenhagen'in İzlandalı golcüsü attığı gollerle hem ülkesini hem de babasını yasa boğdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Danimarka ekibi FC Copenhagen sahasında oynadığı maçta İzlanda temsilcisi Breidablik’i 6-3’lük skorla mağlup ederken, futbol sahalarında oldukça nadir yaşanacak bir durum meydana geldi. Kopenhag adına maçın yıldızı İzlandalı Orri Steinn Oskarsson olurken, rakip takımın teknik direktörü ise Oskarsson’un babasıydı.

2018 yılında babasının yönettiği Grotta formasıyla ilk maçına henüz 14 yaşında çıkan 18 yaşındaki oyuncu, babasını hen sevindirdi hem de üzdü. İzlanda U19 Milli Takımı’nın da formasını giyen Oskarsson, daha önce Danimarka Ligi takımlarından Sonderjyske’nin de formasını giymişti.

İzlanda futbolunun en önemli gençlerinden

Karşılaşmada Copenhagen’in diğer golleri ise Diego Gonçalves, Mohamed Elias Achouri ve Jordan Larsson’dan geldi.

Copenhagen bu skorla adını bir üst tura yazdırmayı başarırken, Oskarsson’un yeni takımındaki kariyeri de harika bir şekilde başladı. İzlanda futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olarak lanse edilen Oskarsson, geçen sezon transfer olduğu Copenhagen’deki ilk sezonunda oynadığı dört lig karşılaşmasında gol sevinci yaşayamamıştı.